Aujourd'hui, mardi 25 mai, c'est l'anniversaire du monstre du film "Alien" et du monstre politique François Bayrou. Daniel Morin cherche leurs points communs...

Aujourd’hui 25 mai, les amis, que se passe-t-il dans l’actualité brûlante…?

Et bien je n’en sais foutre rien vu qu’au moment où je vous parle, on est le 17 mai et ce qui va se passer dans 8 jours c’est encore très mystérieux.

Les terrasses seront-elles toujours ouvertes ?

Le PSG sera-t-il champion de France ?

Est-ce qu’on nous emmerdera toujours avec Thomas Pesquet, ce mec « formidable » qui, je le rappelle, est juste parti "prendre des photos" 400 km au dessus de la Terre, histoire d’avoir une belle perspective…

On en sait rien de tout ça…

Ce qu’on peut dire sans prendre trop de risques c’est qu’aujourd’hui 25 mai, c’est l’anniversaire de deux grands personnages. Le premier a 42 ans, le second 70.

Il s’agit du monstre du film "Alien" et du monstre politique François Bayrou !

Et là, on ne peut pas dire que la date de naissance soit forcément synonyme de similitude dans les personnalités !

Non !

D’abord question caractère, tout oppose le grand lézard et François.

Autant le centriste a plutôt bon caractère, autant la créature de l’espace a un caractère de merde !

Bayrou, en bon centriste, ne se fâche pratiquement avec personne.

Ce qui n’est pas le cas du monstre, l’Alien est même ce qu’on peut appeler "quelqu’un de caractériel" !

Le gars il prend la mouche hyper vite, quelqu’un le suit, il le bute.

Quelqu’un le précède, il le bute.

Quelqu’un le croise, il le bute.

François c’est quasiment l’opposé.

Il croise quelqu’un, il lui propose une alliance.

Il y a quelqu’un devant lui, il le rattrape pour lui proposer une alliance.

Quelqu’un marche derrière, il l’attend pour lui proposer une alliance.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !