D'après le journal d'informations de France 2 la sieste au travail est un phénomène en pleine croissance, à France Inter en tout cas, cela fait longtemps qu'on la pratique, démonstration...

Vendredi soir le JT de la première chaîne publique s’est intéressé au phénomène croissant de la sieste sur le lieu de travail.

Alors France 2 s’intéresse au sujet c’est bien mais figurez mesdames messieurs de la télé publique que sur la radio publique nous ça fait longtemps qu’on est penché sur le sujet, ça fait un moment que non seulement on s’intéresse à la sieste au travail mais qu’en plus on la pratique !

Et ici à Radio France on est dans une quasi maîtrise du sujet. Je pense même qu’on n’est pas loin dans certains cas de pouvoir envisager un sujet d’enquête non plus sur la sieste sur le lieu de travail mais sur le travail au milieu de la sieste !

Moi je vois le matin entre 7h et 10h c’est devenu un réflexe je pionce comme un clébard je tourne en rond 2 fois sur moi-même je m’affale et je m’endors.

Tout le monde s’y est mis, Tom Villa, Tom qui travaille comme un forcené entre la télé, le cinéma et la radio, il profite de chaque instant pour récupérer.

Quand il est sur son scooter sur le périph, il se cale à gauche sur la glissière et il s’endort, se laissant glisser. Quand il arrive à hauteur de la sortie pont de Sèvres sa montre GPS vibre 3 fois, il se réveille, il donne un grand coup de guidon à droite et « hop » il arrive requinqué à la radio !

Tanguy Pastureau, c’est le top en matière d’optimisation !

Il se réveille à 11h55, à 12h12 il prend une grande respiration et c’est parti pour 5’ en apnée. 12h20, il est de retour à l’arrière de son taxi allongé sur la banquette à roupiller comme un mort !

Bon celui qui est nul de chez nul en sieste, c’est Nagui.

« Zéro » le mec.

Il arrive le matin il a déjà enregistré 50 « N’oubliez pas les paroles » et assisté aux répétitions du « Taratata spécial quelque chose ». A 12h31 il est à l’arrière de sa moto taxi direction un studio pour tourner un truc avec Michel Cymès

« Un spécial « votre corps » je sais pas quoi »

Pendant le trajet, il pourrait en profiter pour roupiller un peu !

Et ben non il optimise en mangeant son sandwich tofu quinoa/roquette le tout arrosé d’un smoothie « gazon bambou »

Le soir avant de rentrer chez lui pour diner en famille en 17 minutes, il fait une promo pour « Une bonne action spéciale euhhh j’en sais rien »

Après diner il enregistre ses 150 « Tout le monde veut prendre sa place » !

Il rentre dormir de 5h30 à 5h45 puis c’est l’heure du réveil !

Un jus de cactus, une tartine de colza et hop entretien physique ou pendant 1h30 en équilibre sur un orteil, muscles tendus, il prépare la BO en regardant un film de l’œil droit et en lisant un livre du gauche !

Toujours pas de sieste ! Oh la vache !

Mais, me direz-vous, comment et où a-t-il trouvé le temps de faire 4 enfants ?

Et bien disons que quand je peux filer un coup de main et ben… bref !

Voilà j’en dis pas plus !

En tous cas tu le sais Nagui tu peux toujours compter sur moi !