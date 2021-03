Daniel Morin nous le dit : lire le Journal de Mickey, ça change de la presse classique qui nous gonfle...

Alors je tenais à remercier vivement Disney Magazine ! Disney Magazine qui m’a offert, ainsi qu’à beaucoup de membres de cette bande, un abonnement au Journal de Mickey…

Hier Tanguy Pastureau a parlé de ce magnifique mag' en évoquant le classement annuel des 40 personnalités préférées des 7-14 ans…

« Alors oui Tanguy tu as bien fait d’en parler, c’est intéressant ce classement ! En revanche, je trouve que n’avoir parlé que de ça souligne ton indigente fainéantise… Moi j’ai été jusqu’au bout Monsieur, j’ai tout lu, tout décortiqué ! Tout le contenu du Journal de Mickey, et bien vous savez quoi ? C’est pas intéressant, c’est passionnant ! Et surtout, ça nous change de la presse classique qui nous gonfle, mais qui nous gonfle…

Cette semaine dans le journal de Mickey, il y a un dossier de dingue sur les animaux qui changent de peau… Nulle part ailleurs j’avais lu un truc aussi dense… Et il n'y a pas que de la news dans ce mag, il y a aussi de la fiction avec page 8 une intrigue fantastique au suspense incroyable.

Hier on recevait Michel Bussi pour son dernier polar « Rien ne t’efface », un polar pas mal… Mais qui dans l’intensité est loin de valoir l’aventure que j’ai lue hier et qui s’appelle « les Rapetou, la grande évasion. »

Bon alors, est-ce qu’ils vont réussir à s’évader ? C’est tout l’enjeu de l’intrigue, je n’en dis pas plus pour ne pas vous gâcher le dossier…

Il y a aussi des fiches à découper sur les monstres de la mythologie. C’est à la fois éducatif et effrayant, c’est formidable ! On retrouve tous nos héros préférés. Mickey, bien sûr, mais aussi Donald, dans un conte revisité page 16, un grand classique, je ne vous dis pas lequel, je vous donne juste le titre : « Donaldrillon ».

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !