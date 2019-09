Ce matin, Daniel souhaite évoquer un film plus profond qu'il n'y parait, en salles aujourd'hui

Aujourd’hui c’est le jour des sorties ciné et nous avons la chance de recevoir Olivier Gourmet pour le film « ceux qui travaillent », un film sur le tiraillement d’un homme entre « le bien / synonyme peut être de chômage » et « le mal qui pourrait, peut être, donner du travail » un thème qu’ici sur France Inter on kiffe… ça et l’exil la maladie et l’isolement !

Alors oui ok c’est bien d’être tiraillé Olivier, ça prouve que le personnage a une âme, que les choix dans la vie ne sont pas aussi simples !

Mais… et j’espère que vous voudrez bien m’excuser, je préfère ici et maintenant évoquer un film qui lui aussi sort aujourd’hui sur nos écrans mais évoque avec beaucoup plus de profondeur et de noirceur les tourments de l’âme !

Un film qui aurait largement mérité un partenariat avec notre belle et exigeante radio !

Bande Annonce…

« Torgniole production » en association avec « cicatrice film » et en partenariat avec France Inter présente en ce mercredi 25 septembre « Rambo Last Blood » avec le magistral et flamboyant Sylvester Stallone !

John Rambo, héros bafoué des champs de batailles s’est retiré après avoir pété la gueule à plus de 800 000 hommes après avoir connu le chômage, l’humiliation et la salade quinoa/boulgour, il a enfin posé son baluchon de misère, il s’est posé pour se recentrer, pour se consacrer à la méditation et oublier ce monde de merde qui l’a si souvent éclaboussé et apparemment, il a trouvé la paix !

Dans son ranch John Rambo s’adonne à la prière et passe le reste de son temps à relire les œuvres de Kant, Schopenhauer, Pascal, Marx, Zemmour et Christophe Maé. Il est devenu sage parmi les sages. Il a aujourd’hui une vision positive du monde, mais un jour un groupe de méchants philosophes qui ne croient plus en rien, des disciples de Nietzsche le menacent de venir chez lui pour lui parler de choses négatives !… et ça John Rambo il veut pas !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !