Daniel a passé son week-end à Biarritz et il a rencontré du beau monde…

Ohhhh punaise je reviens de chez les riches ! Ça fait un bien fou !

J’ai passé le week-end à Biarritz j’ai participé au G7. Bon attention j’y ai participé mais pas d’égal à égal avec les présidents et chefs de gouvernements, non je sais rester à ma place, j’ai participé à mon petit niveau…

J’ai donné quelques conseils de ci de là

J’ai commencé avec Boris Johnson, je lui ai dit « Boris je ne suis pas le mieux placé pour aborder le sujet mais coiffe toi mon vieux coiffe toi… c’est ton premier G7, comment tu veux être crédible avec une coupe pareille ? »

Là y a Trump qui s’est marré.

« Oh toi fais le mariole parce que question brushing tu serais pas copains avec Franck Provost ! Boris est mal coiffé OK mais toi tu cumules tous les faux pas de la bienséance capillaire ! Cette teinture « Crème Mont Blanc Vanille » et cette texture… cette texture mon dieu ! Cette texture à mi-chemin entre l’éponge de cuisine et l’omelette trop cuite c’est une honte ! Regarde Emmanuel Macron, ça c’est de la coupe de leader mondial ! Petite virgule sur le haut du front qui prend le vent certes mais sans déstructurer l’ensemble sur les côtés, petites pattes qui descendent jusqu’au lobe de l’oreille pour donner un coté rock mais pas sataniste. C’est impeccable, ça rassure les vieux et ça plait aux jeunes ! »

Sinon j’ai aussi joué un petit rôle diplomatique entre la France et le Brésil !

Emmanuel Macron s’est un peu emballé avec Jair Bolsonaro… Bolsonaro n’a pas apprécié du coup j’ai organisé un petit Face-Time entre les 2 et j’ai calmé le jeu.

J’ai dit à Jair « Bon Emmanuel a pas tort, si toute la forêt brule ça va faire de la fumée et des cendres partout ça va dégueulasser les plages c’est pas cool »

Après j’ai dit à Emmanuel « Calme me toi un peu Emmanuel, la forêt c’est pas si important que ça en vrai en plus la forêt amazonienne c’est pas entretenu, quand tu te balades tu te prends des branches dans la gueule tout le temps les gars ils mettent jamais un coup de Baygon y a des moustiques gros comme des vautours… Non je t’assure un petit coup de forêt en moins ça va laisser respirer la terre, ça va tuer des termites tout le monde va y trouver son compte ! »

Ils m’ont dit qu’ils allaient réfléchir on verra bien !

