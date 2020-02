Ce matin, Daniel nous révèle le vrai projet de Piotr Pavlenski et imagine la suite

On commence par cette triste nouvelle… Nouvelle qui a frappé de plein fouet un de nos membres distingués autour de cette table.

Oui j’ai une pensée pour Nagui, Nagui très marqué par la disparition hier d’Hosni Moubarak, l’ancien leader Égyptien à la tête du pays pendant 30 ans était un peu un guide pour notre Nagui. Il lui a tout appris !

D’aucuns disent « oui Moubarak c’était les violences policières et la corruption »

Ce à quoi Nagui répond « Et alors ? Si maintenant quand on aime le rangement et qu’on le sens de l’épargne on est un dictateur où va-t-on ? »

Mais oui il a raison !

Bon on est avec toi dans l’épreuve mon Nagui on est là !

Alors maintenant pour en venir à des choses plus réjouissantes !

On en sait un peu plus sur Piotr Pavlenski…

Vous savez le Mr qui a balancé les vidéos « nature et savoir vivre » de Benjamin Grivaux.

Et bien on sait que ce Mr n’est pas juste un petit salaud qui voulait détruire la réputation du candidat à la Marie de Paris. Non pas du tout, en fait il a un projet. Il en a fait part hier sur BFM télé. Son projet c’est de développer le secteur encore très fermé du « porno politique » ! Sacré projet !

C’est vrai que le secteur n’est pas représenté à sa juste valeur…

Tiens ben aux Césars qui ont lieus après-demain, si vraiment ils veulent changer les choses c’est peut-être un bon moyen de se diversifier de lancer une nouvelle catégorie le « César du porno politique »

Après je garantie pas un intérêt de ouf pour le genre, en plus ça va pas être facile de recruter ! Les gens sont encore un peu coincés sur le dossier… même ceux qui ne sont plus en activité officielle.

Je suis pas sûr par exemple que si on propose un rôle à Édouard Balladur il accepte avec enthousiasme… J’imagine le coup de fil…

