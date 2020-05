Notre Ministre de l’économie veut reporter les soldes de 3 semaines et cette nouvelle est loin de séduire Daniel Morin...

Ça me rend fou de rage ! Non mais il se prend pour qui Bruno Le Maire il se prend pour qui ?

Les français ont pris en moyenne 2, 5 kg pendant le confinement !

Ça veut dire quoi ? Ben ça veut dire qu’il faut changer de fringues, faut passer à la taille au-dessus et Bruno il veut qu’on paye plein pot nos nouveaux maillots ?

Alors écoute moi bien Ministre !

Tu veux que le moral des français décroche ou quoi ?

Tu veux qu’on n’ait pas les moyens de s’habiller pour aller à la mer c’est ça !

Tu veux qu’on ait honte sur la plage avec nos slips de bains qui nous boudinent le zizi ?

Tu veux qu’on souffre les pieds gonflés dans nos tongs d’avant confinement ?

Laisse-nous profiter des soldes bon Dieu laisse nous !

Laisse-nous acheter nos fringues pas chères et pas belles !

On veut un été libérateur mec ! On veut un été réconciliation, on veut un été vraiment déconfiné avec des fringues neuves et amples qui laisseront passer le vent de la guérison universelle.

Laisse-nous profiter d’un été à -50, -70, -80%

Laisse-nous consommer, putain, acheter comme des cons sans regarder les étiquettes !

Moi le T-Shirt de chez Zara à 20€ ça me dégoute, ça me donne envie de bruler la boutique !

Le Bermuda de chez Célio à 50 boules ça me donne envie d’égorger le caissier !

T’as pas envie que je finisse en taule pour une histoire de promo retardée Bruno ? Hein t’as pas envie !

Bon maintenant j’espère que mes arguments auront su toucher notre Ministre de l’économie !

Ah ben c’est aussi ça la mission de service public !