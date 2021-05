Pourquoi dit-il cela ? Il s'explique !

Elle est prête !

Non Leïla calme toi, n’aie pas peur, je ne parle pas de Morgane qui aurait dit « oui » à ma proposition de mariage !

Je sais que tu es opposée à cette union pour le « soi-disant » bien-être mental de notre chroniqueuse toxico-antillaise et aussi pour ne pas mettre en danger son intégrité physique déjà fortement mise à mal par des années de pratiques déviantes à base de relations porno-polymorphes !

Non, celle qui est prête, c’est Marine Le Pen...

Marine, le porte étendard d’une France blanche et pure comme la cocaïne que vend fièrement Leïla aux journalistes de France Télé qui, grâce à elle, la narine rougie et le regard étincelant, sont plus productifs… Ce qui n’est pas pour déplaire à une direction du service public toujours plus avide de réduction des coûts !

Regardez Delahousse, grâce aux produits Boudadi, il fait les infos, les interviews culture, tout ça en assumant son rôle d’icône du look « coiffé/décoiffé, rasé/pas rasé » chez Franck Provost !

Trois boulots pour un seul homme, comme le disait fort justement l’Abbé Pierre : « vive la coke » !

Bref ! Je m’égare !

Pourquoi dis-je qu’elle est prête Marine ?

Eh bien tout simplement parce qu’hier sur BFM TV, elle a donné des indices !

Quand Jean-Jacques Bourdin lui a demandé si elle pourrait prendre comme Ministres Nadine Morano et/ou Éric Ciotti, elle a répondu : « mais pourquoi pas » !

Elle souhaite former un gouvernement d’unité nationale avec des gens qui aiment la France !

Et c’est là que je trouve que la vie est parfois injuste.

Non parce que moi aussi j’aime la France, oui je l’aime !

Seulement, ce con de Bourdin n'a pas mentionné mon nom.

Il aurait très bien pu dire : « Marine le Pen, vous pourriez prendre comme Ministre Morano, Ciotti ou Morin ? »

Et dans un an, je pouvais être au gouvernement si c’était la seule condition « aimer la France ».

J’aurais été porte parole.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !