Ce matin, Daniel a découvert une application de rencontre pour les personnes coincées dans les embouteillages, il nous raconte…

Ahhh Paris ! Ahhh l’architecture merveilleuse de ses monuments ! Ahhh le romantisme ! …

Ahhh les embouteillages !

Angoisse parisienne qui plonge nos rues dans les ténèbres entre 7h et 9h, des ténèbres où le dialogue est souvent limité parfois fleuri mais surtout limité !...

- Hé t’avances fils de pute !

- Ton clignotant grognasse !

- La priorité connard !

- Va chier avec ton vélo !

- Salope de trottinette !

- Je vais te crever piéton de merde !

Et bien peut être que c’est fini tout ça… oui c’est peut-être terminé !

Car si au lieu de pester, nous en tirions profit de cette situation d’immobilisme routier ?

Apprendre à se connaître au lieu de s’invectiver ?

C’est l’idée qui a germé dans le cerveau d’un jeune niçois qui vient de lancer l’appli « Carimmat » une appli qui met en relation des automobilistes entre eux.

Pour cela il suffit de s’inscrire et « hop » si un autre inscrit rentre ton numéro de plaque dans le moteur de recherche c’est bingo y a connexion !

Et quand y a connexion y a contact !

Et quand y a contact y a dialogue !

Et quand y a dialogue y a drague !

Et quand y a drague y a de l’espoir !

Et quand y a espoir y a plus klaxon !

C’est vert connard bougeeeeeeee !!!

Oh j’ai un message ! « Salut beauté, je suis juste devant toi je suis coincée du coup je te mate dans mon rétro et je te trouve vachement mignonne tu me donnes ton 06 ? »

Oh la vache c’est l’appli de rencontre des embouteillages !

Bon ben je réponds ! Euhhh soyons drôle…

« Salut ! Moi aussi je te trouve mignon, enfin j’adore ton appuie tête ! Ok voilà mon 06 appelle moi ce soir vers 18h on prendra les embouteillages ensemble »

Oh elle m’a répondu trop cool ! Allez je l’enchaine

« Ouais grave on se fait les embouteillages retour ensemble mais avant, foutu pour foutu, tu veux pas qu’on aille à l’hôtel là sur la droite ? »

Alooooors ???

T’avances connard ?! Bougeeeeeeee c’est vert !

Alors oui dans les appli comme dans la vie ne pas non plus être trop direct, ça peut tout gâcher !

Après si tout le monde est chaud pourquoi pas ?

On vit une époque décadente qui glisse sans vergogne sur la pente du vice alors je ne serais pas étonné plus que ça !

Moi perso le sexe me dégoute… Mais qui suis-je pour juger ?

Après est-ce que le principe de la partouze géante à ciel ouvert sur des capots de bagnoles va résoudre le problème des bouchons en ville ?

Je ne suis pas sûr !

On fait ce qu’on veut avec son cul OK mais y a des limites merde !

C’est quoi l’étape d’après ? On fait une appli de rencontre pour les gens qui s’emmerdent dans les transports en commun ?!

« Bip bip »

« Coucou je suis le frotteur derrière vous si on allait prendre un verre ? »

« Bip bip »

« Mais bien volontiers je trouve que vous avez un déhanchement prometteur j’adore l’idée d’aller prendre l’apéro avec vous et pourquoi pas aller baiser après… »

« Bip bip »

« Euhh tout compte fait laissez tomber pour l’apéro je viens de jouir bonne journée »

Non mais dans quel monde vit-on ?

Les embouteillages c’est peut-être le seul moment de la journée où on est tranquille et où on peut sans contrainte si ça nous chante insulter la Terre entière !

Et ça aussi on veut nous le retirer ?

Non ça suffit le fascisme de l’appli pour tout et n’importe quoi ça SU-FFIT qu’on nous foute la paix !

« Ton appli de rencontre salaces tu te la gardes le pervers niçois, tu la développes dans ta région de satyre si ça t’amuse mais ici tu nous fous la paix ! »

Non mais ! A demain !