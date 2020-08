Pour Daniel, le scandale de trafic de drogue à Grenoble est un signe de relance de l'économie

Scandale à Grenoble !

Oui scandale après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo qui montre des dealers cagoulés et armés au pied d’un immeuble dans le quartier du « Mistral » en train de faire leur petit business !

Alors les réactions tombent… on entend de tout !

« C’est la prise de pouvoir des voyous »

« L’état laisse tomber les quartiers défavorisés »

« L’ordre républicain n’existe plus »

« Mais que fait la police »

« Michel Sardou président »

« Un nom de famille pour Nagui »

La colère gronde !

Alors c’est vrai que les images peuvent choquer. Déjà elles choquent parce que la qualité d’image est mauvaise… Je suis désolé mais en 2020 la 4K s’est grandement démocratisée. On peut très bien à faible moyens filmer des scènes du quotidien en haute voire très haute définition…

Là il s’agit d’un plan séquence avec il est vrai un traveling qu’on peut qualifier de mal maitrisé, un petit travail en « champs contre/champs » aurait apporté un plus à cette vidéo !

Après je trouve que les réactions offusquées qu’on a entendu sur tous les plateaux télé, ces réactions sont tout bonnement scandaleuses. Si on y regarde de plus près on constatera que tous les protagonistes portent le masque, tous sans exception !

Des masques qui ne se contentent pas de couvrir le nez et la bouche mais quasiment tout le visage, mettant l’individu à l’abri de la moindre gouttelette !

Que les distances physiques sont scrupuleusement respectées, il y a facilement 2 mètres voire plus entre chaque individu…

Que le trafic est organisé en plein air, pas dans un lieu confiné propice à la transmission du virus…

Dans la vidéo on voit clairement des clients venir faire affaire. On avait peur d’une mauvaise reprise économique dans le pays et d’une frilosité de la consommation, il n’en n’est rien, l’activité à l’air florissante !

Là encore c’est sur si la vidéo avait été de meilleure facture avec un montage soignée une musique d’ambiance et une voix off pour commenter les images ça aurait été beaucoup plus efficace et surtout moins sujets aux critiques et autres cris de vierges effarouchées !

Un truc du style…

Bonjour et bienvenue au « Mistral » le centre de deal de Grenoble !

Comme vous le voyez notre activité est située en plein air dans un cadre agréable et verdoyant.

Comme vous pouvez le constater tous nos collaborateurs sont masqués conformément aux recommandations du Ministère de la santé.

Des collaborateurs armés pour la protection des biens et des personnes qui vous indiquent comment procéder, toujours dans un soucis de lutte contre la Covid 19. L’acheteur rentre par la droite passe sa commande à Jean-François notre agent à la kalachnikov en fonction du choix de produit Jean-François dirige l’acheteur vers le rayon approprié. Là on le voit assis devant son bureau où se trouve le fusil à pompe Jean-Claude en train d’écouter France Inter tout en assurant la transaction argent/marchandise !

Une fois la transaction terminée notre acheteur s’en va par la gauche afin de ne pas entrer en contact avec un autre acheteur qui viendrait faire des emplettes !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !