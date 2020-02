Ce matin, place à l'investigation ! Daniel s'inscrit sur « vieux mais chaud » le premier site de rencontre pour tous ceux qui veulent même s’ils peuvent pas !

Bonne nouvelle ! On vit plus longtemps !

On vit plus longtemps mais comme on est de moins en moins patient, on se sépare de plus en plus…

Et s’il est aisé de se remettre en couple vite et sans pudeur quand on est frais et fringuant, avec l’âge la tache devient de plus en plus ardue.

Et ben ça c’était avant !

Vous l’avez surement constaté nous sommes bombardés de pubs pour « sites de rencontre à destination des seniors » « Disons demain » « Nos belles années » « Elite rencontre Seniors »

Des sites pour les plus de 50 ans only !

Du coup et comme j’ai l’âme d’un enquêteur, service public oblige, je me suis penché sur le dossier. Je me suis inscrit hier soir sur un site du genre.

Alors pour commencer : remplir le questionnaire

Bonjour ! Bienvenue sur « vieux mais chaud » le premier site de rencontre pour tous ceux qui veulent même s’ils peuvent pas !

Age ? Oh à peine 50…

Forme physique ? A : forme physique exceptionnelle / B : pour correcte / C : pour couçi couça / D : pour ça coince un peu

Ah ben merde je réponds quoi moi ? Je vais demander à ma femme !

« Moumoune !

- Ouiiii

- Je suis en train de m’inscrire sur un site de rencontre tu peux me filer un coup de main ?

- Tu veux que je t’aide pour t’inscrire sur un site de rencontre ? Tu te fous de ma gueule ?

- Hooo mais c’est pas ce que tu crois ! C’est de l’investigation c’est tout !

- Et si tu as une ouverture pour coucher tu fais quoi ?

- Ahhh ben l’investigation c’est l’investigation ma pauvre Moumoune ! Dans « enquêtes exclusives » tu crois qu’il fait quoi Bernard de la Villadière quand il est face au danger ? De la tentation et de la lubricité ? Et ben il y va Bernard, l’investigation avant tout ! La fidélité n’a rien à voir là-dedans en plus c’est tellement bourgeois la monogamie ! Bref j’ai besoin de ton aide !

