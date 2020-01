Daniel s’inquiète de ce virus venu de Chine…

Bon ben je crois que ça y est on peut le dire, on est foutu !

Le Corona Virus ! C’est ça qui va nous tous nous enterrer et c’est qui qui va nous exécuter ? Hein ? C’est les Chinois ! Oui les Chinois avec leur contrefaçon de tuberculose, ils vont nous décimer !

Bon ben moi c’est clair ça va pas trainer j’habite dans le 13ème à Paris ! Normalement je suis en train de vivre ma dernière semaine… Comme je suis pas du genre égoïste j’ai bien fait la bise à tout le monde depuis ce matin 6h.

Même les vigiles à la porte d’entrée « Oh salut les gars, oh c’est bon de vous voir, allez je vous fais la bise bonne année ! »

J’ai roulé des pelles aux hôtesses d’accueil « Salut les filles, salut ça va ? Oh c’est con on se croise tous les jours sans vraiment chercher à se connaître… Allez on s’emballe histoire de pas avoir de regrets ! »

Alors pour tous ceux et celles qui n’ont pas la chance d’habiter dans le 13ème et de pouvoir bénéficier d’une mort rapide je dis courage vous avez peut-être une chance de vous en sortir !

Si vous croisez un chinois, n’attendez pas qu’il vous tousse à la gueule, non soyez efficace, abattez-le !

Alors oui je sais Nagui je sais c’est pas hyper politiquement correct mais je suis désolé il n’est plus temps pour la diplomatie non c’est terminé tout ça c’est chacun pour sa peau !

En même temps là-bas en Chine ils font le maximum pour enrayer la propagation du virus…

Bientôt tout le pays sera en quarantaine, ils sont déjà près de 60 millions à être coupés du monde, ils ont même décidé de construire un hôpital dans la ville de Wuhan d’où est parti le virus ! Pour réaliser la construction du bâtiment de 25 000 mètres carrés ils se donnent… 10 jours ! 10 jours pour construire un hôpital en entier ! Moi dans mon immeuble quand il faut changer une ampoule dans le hall faut en gros 3 mois je vois pas comment ils vont faire pour tenir les délais, c’est vrai que pour le coup quand faut bosser les Chinois ils y vont ils font pas semblant. Tenez y a 2 ans pratiquement jour pour jour le 25 janvier 2018 dans le sud du pays où on est en train de construire une nouvelle ligne ferroviaire y a le chef de chantier qui dit à ses 1 500 gars… « Là ici où nous nous trouvons y a rien ! Et ben vous avez 9h pour me construire une gare ! Il est 18h30 vous avez jusqu’à 3h30 c’est parti ! »

