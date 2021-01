Aujourd'hui, pour changer des actualités maussades, Daniel Morin a une bonne nouvelle : une société française lance la première chaussure en cuir non animal !

Bon, les mauvaises nouvelles se suivent et s’enchaînent. La commission Européenne est furieuse contre le laboratoire Astra-Zénéka, labo qui s’était engagé à livrer 80 millions de doses de vaccins anti Covid et qui au final n’en fournira que 30 millions ! La livraison de vaccins en Europe sera donc amputée de 60% !

Moi quand j’entends parler d’un tel fiasco logistique je me dis : « hum, ce ne serait pas Jean Castex qui serait derrière l’organisation de distribution des vaccins à l’échelle européenne ?

Non parce que quatre indices sont là… Une promesse, une déception ! Un projet, un échec ! Affaire à suivre.

Allez passons à une bonne nouvelle pour changer, une nouvelle qui va vous enchanter Nagui, vous mettre en grande joie !

Nagui vous êtes contre l’exploitation animale ! Nagui vous êtes pour l’utilisation du végétal ! Nagui vous kiffez les chaussures ! Et bien Alléluia ! Réjouissez-vous petit homme aux yeux lubriques et au physique enfantin ! Une société française lance la première chaussure en cuir non animal !

Oui, la société Fungus Sapiens lance le cuir de champignon qui paraît-il ressemble beaucoup au cuir animal… C'est fini Nagui les dizaines de milliers de veaux et de poulains qu’on était obligé d’étourdir et de dépecer vivants pour satisfaire votre demande démesurée de godasses en cuir frais !

Maintenant le top c’est le cuir de champignon ! Bon, petit inconvénient, portée trop longtemps, la chaussure en cuir de champignons peut entraîner une sensation de mycose géante… A ce moment, réagissez vite, enlevez les chaussures d’urgence et jetez-les le plus loin possible. La mycose géante du pied peut s’avérer hyper désagréable. La démangeaison est horripilante

On est obligé de se déchausser et de se gratter à mort jusqu'entre les orteils… Et puis s’installe en permanence sur vous cette petite odeur de champignon de Paris, c’est particulier…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !