Pour cette dernière, Daniel a écouté Nagui bien attentivement et encore une fois il n'est pas vraiment d'accord avec lui...

Ahhhh Leila !! File-moi ton dictionnaire en bronze, ton marque page en marbre que je les balance sur le faciès disgracieux du furet d’Alexandrie…

Ah putain si j’avais une bibliothèque je la détruirai pour faire un feu et vous foutre au milieu.

Et là je vous regarderai mourir au milieu du brasier Mr Gui, je vous regarderai en me faisant griller, un savant et délicat mélange merguez / cannabis / sauce poppers….

Je sais qu’on est à 24h de la dernière de la saison mon petit bonhomme mais c’est pas une raison pour essayer de battre le record du monde de banalités affligeantes.

Et que les lectures redonnent vie à des oeuvres ninini

Et que ça touche un grand public nanana

Et que c’est un art à part entière ninini….

Je vous propose de pratiquer un autre art à part entière…

Un art radiophonique sous représenté et là je vois en vous le candidat parfait pour lui redonner ses lettres de noblesses : le mime.

Oui le mime qui permettrait de rendre un hommage mérité au silence, au fermage de gueule au bouclage de clapet surtout le vôtre et ainsi faire du bien à l’ensemble de l’espace francophone mondial.

Et puis arrêtez de louer au micro ces lectures qu’en off vous dénigrez, que vous conspuez, que vous vomissez…

Qui m’a dit que pour les comédiens les lectures étaient surtout de sacrés bons plans de feignasses qui n’ont pas envie d’apprendre des textes… ?

Qui m’a dit que les lectures, côté public, c’était des repères d’analphabètes incapables d’ouvrir un bouquin ?

Et qui m’a dit que les lectures c’était tout juste bon à inaugurer des mauvais centres Leclerc dans de vilaines provinces à destination de populations hideuses ?…

Et puis à propos de lecture, juste un petit test… seriez-vous capable de lire ça ?

C’est dingue ce que Daniel Morin est beau, séduisant, tambourinant en plus d’être étincelant. Quand je l’écoute parler je me sens idiot et pourtant quand le regarde j’ai envie de lui ! Son génie me trouble.

Ah oui finalement je me suis trompé… Ok vous savez lire en même temps c’était très beau ce qui était écrit !

Il n’en n’est pas moins vrai “qu’aujourd’hui plus qu’hier mais malheureusement moins que demain” vous avez dit n’importe quoi !