Ce matin, Daniel propose un plan parfait pour qu'Abdelaziz Bouteflika puisse tranquillement finir son mandat...

Je suis dégoûté les amis, écœuré, j’ai la nausée… Le comportement des hommes provoque chez moi de plus en plus de haut le cœur !

En Algérie l’armée tente se débarrasser de Bouteflika.

Hier le général Ahmed Ghaïd Salah, chef d'état-major de l'armée a invoqué l’article 102 de la constitution, article qui permet de relever de ses fonction le président en cas de « maladie grave et durable » entrainant "l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions".

Ahhhh les salauds ! En plus c’est totalement faux, le président Bouteflika est en pleine forme d’après des témoins proches Abdelaziz Bouteflika aurait cligné 2 fois des yeux le mois dernier ce qui pour lui est un signe de bonne santé ! On dit même qu’en octobre 2018 il s’est raclé la gorge pendant son sommeil : signe de vitalité !

Bon alors oui ok il est pas en méga forme non plus on va pas se mentir mais c’est pas non plus comme s’il était incapable de diriger le pays !

Il a encore des réflexes, tenez un exemple : depuis un moment maintenant il vit en permanence la bouche ouverte et ben il paraît que quand une mouche lui rentre dans la bouche il a encore la force de l’avaler. Bon il la digère pas et parfois la mouche pond des œufs qui ressortent par le nez mais c’est du détail tout ça !

Laissons le tranquille Abdelaziz il dérange personne laissons le finir son mandat y a plus que quelques mois à tenir. Au pire, au pire ! Tu le ranges dans un placard avec assez de place pour le fauteuil roulant, 2 fois par jour tu lui donnes sa soupe en transfusion, tu changes sa poche et voilà ! Pour avoir une ambiance jour tu allumes la lumière et pour une ambiance nuit tu éteins. C’est pas hyper compliqué pour lui donner l’impression qu’il est dehors « hop » un coup de ventilateur et il y voit que du feu !