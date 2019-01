Quel week-end tendu les amis… Quelle atmosphère de… de merde disons-le clairement.

Michel Legrand qui est mort ! Désespoir !

Rappelez-vous « les sœurs jumelles » et puis n’oublions pas non plus « le cake d’amour ».

Alors soyons précis, soyons honnête, j’ai tenté la recette du « cake d’amour » ça ne marche pas !

Ah et puisqu’on parle gâteau comment ne pas évoquer avec les larmes aux yeux là aussi la disparition d’un homme qui pendant 8 ans a mangé pas du cake d’amour mais du Gloubiboulga !

Oui François, François l’ami de Casimir dans l’île aux enfants, parti lui aussi ! Quelle tristesse !

Ah l’île aux enfants… Probablement les premiers émois sentimentaux voire physiques de plusieurs générations de gamins qui bourgeonnaient et qui la nuit rêvaient de corps à corps sulfureux avec François justement ou bien avec Melle Julie ou encore avec Casimir !

Autre triste nouvelle… c’est fait, c’est officiel, le pied droit de Neymar est mort. Le pauvre brésilien s’est encore fait tambouriner le petit orteil.

Pas facile la vie d’un Neymar sur un terrain de foot.

Neymar sur un terrain c’est la magie brésilienne entrecoupée par la frustration des défenseurs qui n’en peuvent plus de le voir virevolter.

Le problème c’est que souvent on reproche à Neymar d’être un chambreur et de faire du cinéma, de tout le temps en rajouter et souvent pour pas grand-chose.

