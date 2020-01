Daniel nous donne les meilleurs conseils pour être en forme, notamment pour bien synthétiser la vitamine D…

C’est la question qui nous hante tous !

Il fait froid, la grippe et la gastro nous guettent à chaque coin de rue, on est en manque de tout : soleil, vitamines, chaleur ! On a le teint livide, on ressemble à rien !

Comment se débarrasser de cette mine atroce qu’est la nôtre ? Une mine terne à la Michel Houellebecq, une mine déprimée à la Michel Sardou, une mine angoissante à la Michel Fourniret, la fameuse « mine Michel » bref une mine de merde !

On nous conseille donc de prendre des petits compléments alimentaires, de nous reposer et de prendre de la vitamine, de préférence de la vitamine D celle qui nous est apportée en grande partie par le soleil.

Alors pour que le corps absorbe la vitamine il faut l’exposer au soleil et il existe des zones plus ou moins sensibles aux rayons du soleil.

Et grâce à France Info, dont j’ai lu la brève hier, une des zones les plus propices pour absorber le plus de rayons et créer de la vitamine D est une zone qui d’habitude ne voit pas le soleil… selon l’article de France Info il est conseillé de prendre des « bains de soleil d’anus » !

Oui mes amis vous m’avez bien entendu, des bains de soleil d’anus !

Alors bien sûr, même si ça fait un bien fou, l’exposition de sa pastille au soleil est à réservée à des endroits appropriés. A la terrasse d’un café, si l’on voit communément des gens les yeux fermés le visage vers le ciel, ne vous dites pas « Tiens c’est vrai, bonne idée le bain de soleil, allez hop j’enlève mon froc et c’est parti pour 15 minutes de bronzette anale ! »

Non mauvaise idée désolé Tom je sais que c’est le genre de projet qui te tentent mais non !

Là les gens qui boivent un verre et les serveurs risquent d’intervenir… Pas le temps de dire « Et ho mais non arrêtez c’est sur France Info qu’ils conseillent de se bronzer l’anus » tu vas te faire balancer sur le trottoir.

En revanche si vous êtes chez vous et que vous avez une terrasse ou un balcon rien ne vous empêche de faire le plein de vitamine D !

Le fessier relevé, un petit coussin au niveau des genoux pour être confort, un petit indice de protection 20 ou 30 quand même, je vous rappelle que cette zone ne voit pas souvent le soleil et hop c’est parti !

Bon alors la grande question est… à la plage que faire ?

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !