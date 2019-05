Un homme, une femme... Daniel Morin ré-imagine cette rencontre mythique.

M. Lelouch, quelle joie de vous avoir parmi nous aujourd’hui ! « Claude Lelouch ! Ca c’est de l’invité de prestige ! Et votre film « Les plus belles années d’une vie », quelle émotion ... Et que dire « D’un homme et une femme », chef d’œuvre ! Et la musique, bon dieu, la musique bordel de dieu !

Wa bada bada

Oh je revois encore Jean-Louis Trintignant au volant de son bolide, quelle musique ! Avec une musique comme ça, tu rends tout beau ! Même les programmes les plus cons prennent de la hauteur.

Allez, on fait le test !

Wa bada bada

"Bonjour et bienvenue dans la « Bande originale ». Aujourd’hui notre invité est Donald Trump / Bravo bravo bravooooo !"

Vous avez entendu ça ? Tout de suite, ça donne du relief et de la tenue cette musique, même avec comme invité un gros con !

Même pour la pub, cette musique ferait merveille ! Tenez écoutez la différence...

Version classique, Herta :

"Vous aimez les saucisses ? Vous aimez la nature ? La saucisse Herta est faite pour vous ! Grillée au feu de bois, elle a cette saveur si particulière. Saucisse Herta, la saveur de l’authentique !"

Allez on essaye une nouvelle version !

Wa bada bada

"Vous aimez les saucisses ? Vous aimez les bagnoles ? La saucisse Lelouch est faite pour vous ! Grillée sur le pot d’échappement de la voiture de Jean-Louis Trintignant, elle a cette saveur si particulière. Saucisse Lelouch, la saveur de la légende !"

Aahhhhhh ! C’est autre chose et là dans votre regard, Claude, je sens beaucoup d’émotion charcutière ! Enfin bon là, on s’éloigne un peu du cinéma quand même pour revenir au 7ème art. Claude je vous propose un autre couple de légende, un autre couple inséparable pour peut être un remake audacieux de "Un homme et une femme" !

Wa bada bada

Un homme ! Une femme ! Une rencontre ! Déçue par un chagrin d’amour, c’est la révélation quand elle croise le regard de celui qui va l’accompagner en l’affrontant dans tous ses combats ! En 2017, en 2019 et probablement en 2022 ! Elle est diabolique, il est narcissique, tout les deux aiment tellement le pouvoir !

Marine / Emmanuel. Emmanuel / Marine. Marine / Emmanuel. Emmanuel / Marine

Un homme, une femme, que tout oppose, mais devenus inséparables. Unis comme deux amants fous qui se déchirent et se détestent, mais se retrouvent toujours au 2ème tour !

Ça a une gueule folle non ? En plus, c’est ancré dans notre quotidien, c’est le succès assuré !

Ahhh l’amouuuur !

A demain