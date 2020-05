Daniel est plus qu'optimiste quant aux annonces du premier ministre cet après-midi sur la 2ème phase du déconfinement

Non c’est bon là on n’en peut plus de la zone Rouge !

Non il va autoriser pour la semaine prochaine la réouverture des bars, des restaus, des salons, des massages SM. Ça va être une de ces fêtes les amis j’ai trop hâte !

Mardi soir j’ai prévu de diner 10 fois, j’ai déjà réservé dans les 10 restaus.

Après je me fais des bars jusqu’à 6h30.

Après comme j’aurais surement pas le temps de prendre une douche je me roulerai dans le caniveau puis j’irai faire ma chronique de 6h57 !

Après je m’allonge sur la pelouse de la maison de la radio et à 11h bim la BO en studio avec vous les amis !

Et si on est toujours en télé travail je m’en fous je serais seul en studio mais je rentre plus chez moi, j’en peux plus de chez moi !

Je sais qu’ici je risque de croiser Ali Rebeihi et Augustin Trapenard à qui je vais devoir dire bonjour mais bon tant pis ça fait partie des contraintes de la vie en collectivité !

Ah non mais là si Édouard Philippe il nous dit « désolé mais le virus circule toujours, Paris reste en zone rouge vous passerez tous vos vacances en bas de chez vous et les restaus c’est pour janvier » là je deviens maboule. Je pars en courant vers la Belgique je débarque chez Guillermo Guiz je l’embrasse sur la bouche et je meurs du scorbut tant pis !

Non là faut me laisser boire mon apéro terrasse et me laisser partir à la plage en juillet sinon ça va pas le faire !

On va au-delà de l’optimisme, c’est plutôt une question de vie ou de mort mon gentil petit Nagui !