Ce matin, petite leçon de Daniel sur les histoires d'amour qui reviennent...

Attention, planquez-vous !! Putain sans prévenir il a lancé une attaque massive le djihadiste de la culture de proximité !

Une attaque de connerie par mot !! Une explosion à fragmentation verbale !

Leila file moi ton dentifrice calva-poppers et ton déodorant diesel-urine que je lui nettoie la bouche au Sarrazin… son haleine est chargée d’ennui

Et que c’est dangereux de revivre des histoires d’amour ninini

Et que la raison doit être plus forte que l’envie nanana

Et que le cerveau doit l’emporter sur le cœur nununu

Vous me flagellez de dégoût Mr Gui-Mauve et puis qu’est ce que vous y connaissez aux histoires d’amour qui reviennent ? Vous changez de femme comme de chaussures, femmes comme chaussures que vous prenez par paires et que vous choisissez toujours étranges !

Alors oui elles ont toutes un accent de l’Est, oui elles ont toutes au plus 18 ans et 1 mois, e revanche, elles aimeraient toutes aussi qu’a défaut de leur verser un salaire vous leur rendiez leurs passeports !

Ça ne leur rendra pas leur dignité, mais au moins, elles pourront échapper à vos griffes de satyre et à votre queue fourchue !

Et puis n’oubliez jamais Mr Gui que vous avez en face de vous un pro de la vieille relation, de l’amour à la naphtaline, de la passion poussiéreuse et de l’érotisme à arthrose ! Moi, myself, sweet little me… Permettez moi de vous rappeler que malgré plusieurs ruptures, ma femme, ma compagne, la porteuse de mes enfants, celle que je connais depuis que je suis tout petit … et pour cause puisque c’est aussi ma mère et ben avec elle la raison ne l’emporte pas ne l’emporte jamais, non chez les Morin on laisse parler nos organes et c’est beaucoup mieux ainsi !

Désolé mais une fois encore mon brave petit Mr gui vous avez dit n’importe quoi !