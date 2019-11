Daniel imagine le principe du Black Friday transposé à d'autres domaines...

Demain c’est le Black Friday ! Le black Friday le jour de l’année à l’occasion duquel on va tous pouvoir s’acheter ce dont on n’a pas besoin !

« Chérie, chérie, regarde la machine à laver est à -35% on la prend c’est une super occasion

- Mais on en a déjà une !

- Oui mais on sait jamais prenons là !

- Tu as raison on sait jamais !

- Regarde une tondeuse à gazon de la marque « la brouteuse » force de coupe, 2 hectares à l’heure pour 6 000 euros au lieu de 9 000 c’est une réduction de 33% c’est complètement dinguo !

- Mais on a pas de jardin

- On s’en fout c’est une opportunité

- T’as raison prends là on a quand même un ficus à la maison !

- Oh là là regarde une télé 4k avec écran de 2,20 mètres pour 8 000 € au lieu de 16 000 c’est moitié priiiiiiix

- Vite prends là avant qu’y en ai plus…

- Ohhhhhh regarde les pulls en cachemire à -75% si on prend 50

- Bonne idée vite prends prends prends !

- whoaaaaaaa on peut dire qu’on l’a bien reussi notre Black Friday,

- Oui on peut le dire !

- Le truc que je comprends pas c’est le cadeau qu’ils offrent à tout le monde à la sortie du magasin

- C’est quoi ?

- Un tube de vaseline

Ah ben les promos c’est comme ça, ça rend con !

En même temps c’est bien commode ces grandes promos ça créé de l’excitation de l’enthousiasme on pense plus à la crise économique c’est pas mal !

Je suis étonné que nos dirigeants ne pense pas à surfer sur cette vague... ils devraient !

Ceci est un message du ministère des finances publiques.Si demain entre 0h00 et 23h59 vous déclarez aux impôts ce que vous avez caché ces 10 dernières années votre pénalité ne serait pas de 10 ni même de 8 mais seulement de 5%. N’hésitez pas et profitez du Black Friday fiscal ! Ici aussi on pourrait le faire le Black Friday !

