Le joueur de football brésilien a failli quitter le PSG cet été, Daniel Morin refait le match…

C’est évident, c’est l’info qui a tenu en haleine le monde entier tout l’été ! Le transfert de Neymar… ou pas !

Le brésilien du PSG ne veut plus jouer à Paris ça le saoule Paris, le RER toujours en retard, pas pratique pour aller à l’entrainement. Pourquoi rester en France maintenant que Thierry Beccaro arrête Motus non il veut retourner à Barcelone là-bas c’est bien c’est beau et puis y a Manuel Valls et rien que pour ça on voudrait tous aller vivre à là-bas !

Une vraie guerre des nerfs ce transfert !

Barcelone qui fait pas de propositions assez intéressantes, le Real Madrid qui essaye d’en profiter pour choper le joueur, la Juventus Turin qui se positionne aussi, le PSG demande beaucoup d’argent du coup les autres clubs proposent une partie en cash plus des joueurs échange… C’est le bordel !

- Allo le PSG ?

- Oui ?

- Ouais Madrid à l’appareil. Pour Neymar je propose 100 millions plus 2 joueurs

- C’est pas assez

- Ha hijo de puta

- Allo le PSG ?

- Oui ?

- C’est Barcelone au téléphone, pour Neymar je propose 100 millions plus 3 joueurs

- C’est pas assez

- Ha cabron de mierda

- Allo le PSG ?

- Oui ?

- C’est Turin au bout du fil, je propose 100 millions + 3 joueurs plus l’Encyclopédie Larousse des fromages

- C’est pas assez

- Ha testa di catso

- Allo le PSG ?

- Oui ?

- C’est Madrid encore, je propose 100 millions plus 3 joueurs + l’intégrale de Mylène Farmer en flamenco

- Pas assez

- Hay Cabron

- Allo c’est Barcelone, 100 millions plus 3 joueurs + un week-end all inclusive à Cuba avec des putas

- pas assez

- ahhh cojones de Almodovar

- Allo ici Torino, 100 millions + 3 joueurs + un Fiat 500 + 200 kilos de cocaïne

- Pas assez

- é va faculo

Ça a duré tout l’été. Tout ça pour qu’au final Neymar reste peut être à Paris. Remarquez ça n’arrive pas qu’au foot… Ici à France Inter c’était chaud ! On a failli perdre notre vedette on a failli perdre Nagui !

- Allo France Inter ?

- Oui

- C’est RTL, pour Nagui on vous propose 10 000 € + Stéphane Bern + un T.shirt Julien Courbet

- Pas mal mais pas assez

- Allo France Inter ?

- Oui ?

- C’est Europe 1, pour Nagui on vous propose

30 000 € + Laurent Cabrol + Julie + un Pin’s Patrick Cohen

- C’est tentant mais non

- Allo France Inter ?

- Ouiiii ??

- C’est Radio Courtoisie, pour marquer l’ouverture d’esprit de notre station nous souhaitons embaucher un fantaisiste Sarazin de style Nagui, pour ce transfert on vous propose : 300 000 nouveaux francs + un portrait dédicacé du Maréchal Pétain + plus une boite de préparation goût pastille Vichy

Bon au final, Nagui est resté, dommage, ça aurait été chic un portrait de Pétain sur la façade de la Maison de la Radio !