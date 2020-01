Bientôt auront lieu les élections et à Paris et les parisiens sont surexcités !

Au chapitre élections, l’excitation engendrée n’est pas la même pour tous les scrutins !

Les Européennes tout le monde s’en fout, les législatives on se dit « mouais faut y aller mais j’y crois pas », la présidentielle bien sûr c’est le Top c’est le choix crucial la responsabilité ultime… Qui choisir ?

Qui qui va nous sauver de la crise internationale avec un mandat national ? Qui qui va sauver la planète mais qui va nous permettre d’acheter une bagnole neuve ? Qui qui va stopper la pauvreté et faire en même temps baisser les impôts ?

Autant de questions auxquelles les candidats, quels qu’ils soient n’ont pas de réponses ! Et ça, ça nous excite !

Ca nous excite même si on sait que ça va pas changer grand-chose à nos vies !

Ce qui change nos vies c’est le local, c’est l’élection municipale !

Là c’est du concret c’est proche de nous, ça se passe sur nos trottoirs et l’endroit de toutes les tensions, toutes les passions, toutes les haines c’est Paris !

Non mais c’est clair la mairie de Paris ça rend fou !

Benjamin Griveaux le poulain de notre président, ça le rend dingue d’être 3ème dans les sondages.

Du coup il fait des propositions « choc »

« Bonjour je m’appelle Benjamin et je propose de déplacer la Gare de l’Est à la Villette pour faire un « central Park » à la française ! »

Ok super mais y a pas des projets plus prioritaires ? Non parce que si c’est ça y a d’autres trucs aussi cool que chelou à mettre en chantier ! Ben ouais la gare du nord Benji tu veux pas la mettre à Créteil pour faire un Aquaboulevard ?

Ey autre idée Benj tu veux pas mettre le Périf à Nogent pour construire à la place une piste d’athlétisme géante ?

Pas facile de draguer les électeurs parisiens… surtout quand tu sais comme c’est chiant un parisien !

Et qu’en plus si t’es élu tu vas te faire pourrir la vie pendant tout ton mandat…

Anne Hidalgo la maire de Paris non mais t’entends des trucs pas possibles sur elle, des trucs de fou !

Y a des gens qui ont la haine d’Anne Hidalgo, quand ils parlent d’elle ils deviennent tout rouges, ils sont fou de rage, de violence, ils sont méga tendus ! Un mec qui déteste Anne Hidalgo tu le contraries pas, jamais, il pourrait te butter !

« Putain de travaux j’en ai marre d’Hidalgo je suis toujours dans les embouteillages »

« Putain de vélos y en a que pour eux j’en ai ras le bol d’Hidalgo »

« Putain y des pigeons qui ont encore chier sur ma bagnole, Hidalgo démission ! »

« Putain le Corona-Virus je suis sûr que ça vient de la mairie de Paris c’est Hidalgo j’ai toujours su qu’elle était chinoise »

C’est vrai qu’elle cristallise pas mal de tension la pauvre… et en même temps elle a aussi un petit goût pour la provoque que j’aime bien !

Souvent les crispations quant au mandat d’Anne Hidalgo sont liées à la présence croissante des vélos dans Paris.

Et ben hier elle fait quoi comme annonce la maire de Paris ? Elle a dit : « si je suis réélue je supprimerai la moitié des places de stationnement pour en faire des pistes cyclables »

Là le mec qui déteste Hidalgo il a même plus de mots pour hurler sa colère « Putain encore des vélos j’en peux plus je… ahhhh euhhh Hidalgo ! » Et bim il tombe et il crève de rage le pauvre !

Sinon je tiens à rassurer tous nos auditeurs qui n’habitent pas à Paris et qui voudraient venir pour visiter, ça reste quand même une ville agréable ici n’ayez pas peur de venir !

Non c’est vrai, si t’es pas en bagnole, si tu n’as rien aucun service à demander à un parisien, et enfin si tu es riche, tu devrais passer un séjour agréable !