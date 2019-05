Laurent Wauquiez a du mal à comprendre le subliminal. Daniel Morin propose de lui clarifier les choses

Vous le savez depuis les 8, 5%, rien ne va plus chez Les Républicains. Les réunions se multiplient, les déclarations fusent. En tous cas, sans vraiment le nommer clairement, tout le monde est d’accord, il y a un responsable et ce responsable c’est Lolo Wauquiez !

Lui, il est pas trop d’accord mais pour les autres, surtout pour Gérard Larcher, c’est clair, c’est de sa faute ! En ce moment, c’est pas simple pour Lolo. Ça a commencé par les messages subliminaux de la part des collègues.

Piano bar

"Salut Gérard"

"Ah bonjour Laurent"

"Bon, faut qu’on se ressaisissent, y'a les municipales dans un an."

"Oui, ben je crois que la solution est simple faut apporter du changement - démissionne..."

"Hein, t’as dit quoi ?"

"J’ai dit qu’il fallait apporter du changement..."

"Oui non mais après « changement »"

"Rien ! J’ai rien dit d’autre - casse toi !"

"Ah là, t’as dit "casse toi" j’ai pas rêvé !"

"Mais non, je t’assure que j’ai jamais dit ça - dégage !"

"Non mais je suis pas fou, je t’entends dire des trucs tout bas"

"Je pense que tu es surtout très fatigué Laurent... - pauvre naze. Repose toi un peu on va s’occuper de tout -on va te virer. Tu sais que tu peux nous faire confiance - t’es mort ! Allez, respire un grand coup et laisse moi faire…"

Le problème, c’est que Laurent s'il comprend pas le subliminal, ça va monter un cran au dessus.

Piano bar

"Salut Gérard"

"Ahhh Laurent"

*PAF*

"Non mais ça va pas ?! Qu’est ce qui te prend ?"

"Ah ben merde excuse moi, c’est parti tout seul, je comprends pas"

"Ah putain, ça fait hyper mal"

*PAF*

"Ah ben ça me reprend dit donc..."

"Aiiiiiiie je crois que tu m’a pété le nez bordel !!"

"Noonnnn"

*PAF* *PAF*

"Là oui, là il est pété"

Normalement là, il comprend qu’on veut plus de lui. Enfin, j’ai bien dit normalement. Non par ce que des fois, de l’extérieur, y'a des trucs qui nous semblent évidents. Mais de l’intérieur, aussi flagrants soient les messages, on les comprend pas. Du coup, ça peut créer des situations hyper compliquées dans son quotidien. Va falloir qu’il se méfie Lolo, à tout moment la menace va peser.

Télé achat

"Bonjour Mr Wauquiez"

"Bonjour madame une baguette s’il vous plait. Une baguette et..."

*coup de feu*

"Nom de dieu, c’était quoi ça ?"

"On vous tire dessus Mr Wauquiez !"

"Quoi ? C’est sur moi qu’on..."

*coup de feu*

"Oui c’est sur vous !"

"Mais qui..."

*coup de feu*

"C’est Mr Larcher, il est là de l’autre coté de la rue, avec un fusil"

"Où ça ?"

*coup de feu*

"Là !"

"Coucou Laurent !"

*coup de feu*

"Si ça continue, je vous préviens je vais démissionner"

Samba

"Ahhhhh ben voilà ! T’as fini par comprendre mon Lolo, mais oui c’est mieux pour tout le monde si tu pars ! Tes collègues, ça va les soulager. Et toi, tu seras plus tranquille, plus tranquille et surtout moins mort !"

A demain !