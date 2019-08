Daniel n’est pas passé à côté de cette nouvelle : le 22/09 aura lieu une course sur la plage mais pas n’importe quelle course…

Parfois c’est clair quand on veut vivre des moments exceptionnels il ne faut pas laisser passer de belles occasions !

Et c’est le cas pour l’événement qui se tiendra le

22 septembre prochain dans le Pas-de-Calais.

Le 22 septembre 2019 soyez libre, soyez audacieux venez participer à la course à pieds de Berck-sur-Mer ! Une course de 6 km sur une des plus belles plages de la Côte d’Opale !

« Une course ! Mais c’est banal » me direz-vous ?!

Bande de cons ! Pas celle-là !

C’est une course qui se fera… à poil ! Non vous ne rêvez pas 6 km en petite foulée avec comme seule tenue les vagues, les embruns et le vent, imaginez le spectacle divin !

Ouuiiiii imaginez tous ces corps nus qui courent… la liberté totale ! Les poitrines libérées laissant aux seins même les plus lourds l’occasion de se disperser et bringuebaler au gré des foulées marines et toutes ces petites paires de couilles au départ recroquevillées par la température frisquette de la mer du nord puis au fur et à mesure de l’effort se réchauffant pour enfin descendre et dodeliner librement d’une cuisse à l’autre comme le pendule épileptique d’une vieille horloge de campagne, oui courir enfin en liberté !

C’est un sentiment de bien-être incroyable, une sensation de communion avec les éléments comme nulle autre parfois le week-end avec Leila on courre à poil nous aussi sur les quais de Seine on se tient par la main la poitrine tendue vers l’avenir et le cul tourné vers le passé on fait des projets d’avenir !

Alors maintenant le souci c’est que l’annonce de cette course par « l’Association gymnique amicale du Boulonnais et de la Somme en partenariat avec le club de la plage naturiste de Berck-sur-Mer » cette annonce a mis le feu aux réseaux sociaux ! Plus de 500 000 visites sur le site de la course, les organisateurs flippent comme des fous, ils ont la trouille que des hordes de « voyeurs pervers » viennent assister au spectacle et gâchent la fête, du coup ils ont limités le nombre de participants à 60…

Oui et 60 c’est très peu alors dépêchez-vous de vous inscrire pour la course nudistes de Berck-sur-Mer alors bien sûr certains diront « Ouais courir à poils dans l’eau ça sert à rien en plus on peut se blesser sur un galet ou écraser un crabe c’est nul ! »

Bande de cons !

A demain !