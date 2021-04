Daniel Morin ne supporte pas le mensonge, homme pétri de vérité, il a des choses à avouer à Suzane sur cette émission...

Bon je ne devrais pas mais vous me connaissez… Le mensonge, je ne supporte pas ! Soldat dévoué du service public, je suis un homme pétri de vérité !

J’ai un truc à vous avouer Madame Suzane ! On vous a menti, on essaye de vous faire croire depuis le début de cette émission qu’on est le vendredi 30 avril 2021 mais c’est pas vrai, on est mi-octobre 2020 Madame Suzane ! Comme on enregistre les émissions à la chaîne, on s’est dit : « allez, chiche on s’en fait une 6 mois à l’avance »…

Avec la complicité de votre attachée de presse, vous avez été droguée et conditionnée puis on vous a emmenée de force dans ces locaux. En même temps, vous qui parlez du « monde d’après » dans votre album...

Ben on s’est dit : « on n’a qu’à faire comme si on était en avril 2021. »

C’est raté, à cause de moi vous savez qu’on est toujours dans celui d’avant.

Vous parachuter dans « le monde d’après », c’était une idée de Nagui pour se libérer du temps…

Il nous a dit : « ouais avec Suzane c’est jouable, n’oubliez pas qu’elle vient de la région PACA, c’est une garantie d’innocence d’esprit »…

Moi j’étais contre, je vous respecte ! Alors non, non il n'y a pas eu de réédition de votre album "Toï Toï".

Enfin entre nous, vous n’avez tout de même pas cru qu’après "Toï Toï" vous alliez sortir un album appelé « Toï Toï II », ça ne se fait pas Madame enfin !

Ca marche pour un dessin animé ce genre d’appellation mais pas pour un album !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !