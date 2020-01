Daniel revient ce matin sur la photo de Gilbert Meyer à Colmar..

Tout le monde le sait l’ambiance est souvent détendue à Colmar !

J’en veux pour preuve la photo qui date de mi décembre dernier du maire de la ville dans sa marie en train de prendre l’apéro tranquillou.

Gilbert Meyer le maire « les républicains » est tout sourire au milieu des bières et des Bretzels et de ses invités dont la sympathique Marie Hélène Lacoste Lareymondie conseillère régionale étiquette Rassemblement National...

Alors certaines mauvaises langues disent déjà « Ah c’est bizarre cette photo, on dirait un rapprochement entre le Les Républicains et le Rassemblement National quand même… »

"Mais non pas du tout" leur répond on

« Ah ben c’est d’autant plus bizarre que dans un premier temps le rassemblement National voulait présenter un candidat à la mairie de Colmar face à Gilbert Meyer et que suite à l’apéro tranquillou finalement le Rassemblement National ne présente plus personne »

Ah non mais les gens je te jure, une petite photo et tout de suite c’est parti c’est la suspicion…

Enfin c’est quand même dingue de pas pouvoir prendre l’apéro avec qui on veut ! Ok c’était à la mairie mais quand même !

- Vous en pensez quoi Maréchal ?

- J’en pense que ces saloperies de gauchistes sont des gros cons

- Comment ça ?

- C’est pas assez clairs pour vous « gros cons » ? Vous seriez pas de gauche Morin par hasard ?

- Vous pensez que c’est totalement anodin cette petite rencontre entre le maire « les républicains » et des élus du Rassemblement National ?

- Mais bien sûr que c’est anodin ! Ca veut rien dire ! Tenez, moi on m’a emmerdé comme jamais fut un temps à cause d’une photo qu’on a retrouvée où je suis en train de jouer au Jokari avec le maréchal Pétain…

- Ah ben quand même

- Quoi encore ? Vous avez quelque chose contre le Jokari ?

- Mais pas du tout ! C’est un sport complet qui demande forme physique concentration et esprit de stratégie

- C’est plus la présence de Pétain qui est discutable

