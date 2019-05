M. Gui n'a, une fois de plus, rien compris... Daniel Morin rectifie le tir.

AHHHHHHH AAAAAHHHHH OHHHHHH HIHIHIHI (Façon Opéra)… Ça c’est de l’organe !!!!

Tendu….Vibrant…Chaud… Oh putain je me kiffe ! En revanche y'en a un que je ne peux pas blairer, vous savez qui c’est !

Celui que je peux pas blairer c’est qui ? C’est Mr Gui !!!!

J’en peux plus, je suis au bout du rouleau. Je me sens comme Laurent Wauquiez, faible, moribond, abandonné, humilié.

Si vous aviez touché 1 euros à chaque fois que votre bouche laissait passer une connerie, vous seriez millionnaire. D’ailleurs, vous l’êtes, comme quoi, ce que je dis doit être vrai.

Et que c’est un challenge ninini, et que c’est un art noble nanana… le graalll nununu.

Stoooop in the name of God !!!!! Seal your lips, you dirty mother fucker ! Pas bouger ! Assis ! Allongééé ! Mooooort !

On parlait de quoi déjà , ah oui d’opéra… Et puis qu’est ce que vous y connaissez à l’opéra ? Alors oui vous avez la présence bestiale d’un castra. La vision acérée d’un Andréa Bocelli, la sexualité débridée d’une Callas, mais vous êtes ridicule comme un Michel Houellebecq, qui interpréterait Dom Juan.

Non mais le Graal, M. Gui, le Graal ça n’a rien à voir avec l’opéra. Si Zabou Breitman, Michel Fau, Jacques Attali ou Agnès Jaoui voulaient vraiment tutoyer le sublime, ils se mettraient au foot ! Alors là oui, tu parles performance, tu parles challenge, tu parles félicité, tu parles Nirvana.

Est-ce que Didier Deschamps vous l’avez vu en smoking une baguette à la main en train de faire son malin devant l’orchestre symphonique de Radio France ? Non, bien sur que non ! Il a mis son survet’ et ses crampons et avec son sifflet il a dirigé une partition beaucoup plus périlleuse et prestigieuse à la fois, il a guidé 23 artistes analphabètes vers la Terre promise !

Wouaiiii, c’est pas Karajan qui aurait gagné la coupe du monde de foot, croyez moi !

Désolé, mais une fois encore, en plus d’avoir trahi par omission votre « soit disant ami » Didier Deschamps, vous avez dit n’importe quoi !