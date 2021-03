Dans cette chronique, Daniel Morin nous donne quelques conseils pour rester "safe".

Vous savez ce que ça fait quand vous vous asseyez sur un fauteuil de bureau mal positionné ? Et bien vous vous asseyez sur le bras du fauteuil et vous vous cassez la gueule…

Alors ce n’est pas du tout ce qui m’est arrivé hier et qui expliquerait pourquoi je boîte un peu ce matin, mais je me faisais la réflexion, c’est tout !

En même temps vous me direz : « faut être con pour s’asseoir sans regarder sur un fauteuil ! »

Alors oui c’est pas faux, surtout que se casser la gueule n’est pas le pire qui puisse arriver dans ce genre d’affaire !

Imaginez, je ne regarde pas et je m’assieds sur le fauteuil de Nagui alors qu’il est déjà assis dessus… Moi je suis là en train de lire avec passion un recueil des meilleures blagues de cul de l’Abbé Pierre et Nagui ne voit pas arriver le danger, tout occupé qu’il est à jouer à Tétris sur sa Game Boy en or !

L’horreur !

J’arrive sans regarder et là Nagui voit mes fesses, il est bloqué à gauche, il est bloqué à droite, sa seule chance de salut c’est de passer sous un des accoudoirs mais en aura-t-il le temps sachant que je suis hyper vif du croupion… ?

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !