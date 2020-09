Daniel nous expose ce matin son idée de concept révolutionnaire !

Bon c’est décidé j’accepte d’être parrain !

Oui comme Tanguy, je vais devenir parrain d’un animal.

Alors faut faire un don au zoo où se trouve la bête sur laquelle vous avez jeté votre dévolu mais le don est déductible à 66% des impôts sur le revenu !

C’est bon pour le zoo, c’est bon pour l’animal, c’est bon pour moi, bref c’est bon pour tout le monde !

Alors moi je cherche un ours ou bien un tigre. Oui une belle bête !

En tant que parrain je lui rendrai visite souvent et puis quelques fois je l’emmènerai en balade…

Je l’emmènerai peut être ici à Radio France.

Vous imaginez si je viens avec un petit ours noir et qu’il aperçoit André Manoukian…

Ah mais ça sera top ! Ils vont se renifler, ils vont se rouler par terre et jouer comme des fous ça va être génial !

Après... je suis pas sûr que les gars de la sécurité soient compréhensifs !

« Mr Morin on a pas le droit de rentrer avec

des animaux.

- Oui mais c’est mon tigre il est hyper propre et puis c’est mon filleul !

- Écoutez on refuse le panda de Tanguy Pastureau, on refuse le pangolin d’Augustin Trapenard, on refuse le fiancé de Morgane Cadignan, on va pas faire une exception ! »

N’empêche c’est une super idée, l’animal ça lui change les idées, donc ça lui remonte le moral et toi tu as la classe à te balader avec une bête aussi sauvage que sublime.

On devrait développer ce concept !

Les partis politiques devraient s’y mettre

ça leur ferait des rentrées d’argent...

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !