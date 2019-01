Daniel Morin a été attentif tout le long de cette émission mais non, il ne peut pas donner raison à Mr Gui et il a lui même sa définition de l'amitié...

Daniel Morin on voit bien avec la relation qu’entretiennent Pierre Arditi et Michel Leeb dans Compromis que l’amitié est une relation complexe, sensible. Une relation faite de coups de gueule et de non-dits. De coups d’amour et de petits mensonges.

De coups de cœur vertigineux et de trahisons abyssales.

Comme l’océan…c’est agité et la vague qui déferle peut menacer à tout moment cette relation

OOOOOOOOHHHHHHHH Merde, ohhhh le petit fumier des bords du Nil,

oh le poète de proximité…

Il vient de se réincarner en créature à mi-chemin entre et Ronsard et le Cap’tain Igloo

Leila vite file moi ta poire à lavement Saint Laurent et ton Poppers de chez Fauchon que je lui ammoniaque l’intérieur à Moubarak Junior…

Mr Gui vous allez avoir ma peau et en plus avec vos conneries d’océan agité qui viennent de greffer au dégout naturel que j’ai pour votre prose à la sauce « cucu »

Du coup, j’ai la nausée… Ah ça monte, ça pique, ça vient…

Non mais franchement mon petit bonhomme basané qu’est ce qui vous passe par la tête ? La tête vous savez cette partie molle et creuse que vous cachez derrière votre grand nez…

Qu’est ce qui vous passe par le caisson pour débiter de telles conneries insipides face aux 2 comédiens énormes que nous recevons aujourd’hui et qui font la fierté de la France à savoir l’immense Bernard Menez et le génial Jean Benguigui !

Et que l’amitié est une relation complexe nanana

Et que c’est des coups de cœurs et de coups d’amour ninini

Et la vague qui déferle nununu

Mais merde Mr Gui, respectez votre public, votre famille, respectez nous, respectez vous !! Que dirait Osiris s’il vous entendait ? Hein ?

Même si je dois reconnaître qu’en rapports humains vous avez quelques notions vous êtes fidèle comme un inspecteur des impôts à Patrick Balkany, vous êtes généreux comme un Dodo la saumure quand il veut faire plaisir à ses amis socialistes, vous êtes passionné comme un Emile Louis quand il croise un fauteuil roulant…

Mais vous êtes con comme un urinoir placé à 2 mètres du sol.

Et puis l’amitié, qu’est ce que c’est au fond ?

Et ben c’est une perte de temps !

C’est une humiliation !

C’est ce que dit préférer une nana quand elle veut pas coucher avec vous, croyez-moi je connais le dossier.

C’est ce que vous fait croire un mec quand il veut vous taper du fric, là je connais moins le dossier puisque les gens savent que je travaille pour le service public et que par conséquent niveau pognon je suis à l’abri de l’inondation !

Désolé mais une fois de plus mon pauvre Mr Gui vous avez dit « n’importe quoi »