Daniel n’est pas passé à côté des actualités qui concernent les anglais cette semaine…

Houuuuuuuuuuuuu les amis ça été laid très laid ! Oui beaucoup de haine cette semaine dans la bande originale… Beaucoup trop de haine !

Tanguy comme d’habitude a tapé sur les chinois, Nagui a été odieux avec ce pauvre François Berléand qui on l’a vu est extrêmement diminué physiquement et intellectuellement à la ramasse, un Berléand épave qui avec nous avant hier a surement fait avec sa dernière radio, repose en paix troubadour ! Bref !

Hier Leila a dit à Anne Parillaud qu’elle la trouvait professionnellement médiodre, humainement dégueulasse et qu’elle préférait de loin le jeu tout en finesse d’Anne Roumanov et Guillermo une nouvelle fois a insulté la langue Française tout en ruinant les espoirs de l’orthophonie francophone ! Et bien moi j’ai décidé de célébrer l’amitié, l’amour, la concorde, la fraternité…

Je voulais vous parler des Anglais ! Des Rostbeefs ! Des maléfiques rouquemoutes ! Bref de nos amis d’outre-manche ! Ce peuple si fier malgré un physique ingrat et une implantation dentaire néolitique…

Ce peuple à l’histoire coloniale si glorieuse mais infoutu de manger autre chose que de la gelée de Pudding à l’urine de brebis… Ce peuple qui nous manquera tant quand ce soir vers 23 heures sera prononcé officiellement le Brexit !...

MAIS ce peuple qui dimanche après-midi chialera comme un sale môme qu’on aurait tabassé… parce qu’on va leur marcher sur la gueule….

Car oui Dimanche ce n’est pas seulement le jour du seigneur non non non ! Ce n’est pas uniquement le jour du saint JT de soeur Leila non non non !

C’est aussi le début du tournoi de Rugby des 6 nations… Et mon conseil pour le XV de France est simple… Bouffez-les et vomissez-les. A pieds joints sur la gueule ! Les doigts direct dans les yeux, rotation à 90 ° et on tire ! ET si ça suffit pas un coup de taser dans le fondement. J’en amènerai dans les tribunes… Des tasers bien sûr…. Ha… Excusez-moi j’ai été un peu violent mais…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !