Daniel Morin est scandalisé, on interdit tout au boulot !

Rhaaaa mais c’est pas vraiiiii ! Mais j’en peux plus de cette époque liberticide ! Écoutez moi ça : "Au Canada, un homme vient de se faire virer de son travail ! Motif : il se masturbait aux toilettes en poussant des petits cris !"

Décidément, on peut plus rien faire au boulot ! On ne peut même plus se détendre... Déjà, qu’on n'a plus le droit de fumer, si maintenant, on peut plus évacuer son stress on va devenir dingue !

En plus ça gênait qui, hein ? Le gars était enfermé dans les toilettes, ça va ! Alors, on lui reproche d’avoir visionné une vidéo porno sur son portable sans avoir coupé le son... Bon c’est vrai c’est pas hyper malin de sa part... On lui reproche aussi d’avoir pratiqué son moment de détente en poussant des râles de plaisir et des cris de bonheurs. Ok, c’est pas malin non plus, mais bon, si on n'a plus le droit de s’exprimer où va-t-on ?!

Non, parce que ça va bien 2 minutes la pause café au boulot, mais à force de prendre des cafés, ça rend nerveux et quand on est nerveux, on est stressé et quand on est stressé, on veut se calmer et quand on veut se calmer, rien de tel qu’une bonne ? ? ?

Oui, qu’une bonne rediff des « chiffres et des lettres » sur France télé, c’est vrai, ça détend, ça détend mais ça endort parfois. Et si on abuse, on peut même mourir, ça se vérifie quand on voit le public de l’émission sur la dizaine qui est inanimée, y'en a facilement 2, voire 3, qui ne dorment pas mais qui sont décédés !

Pour en revenir à cette interdiction, excusez moi, mais je ne suis pas le seul à être choqué. Quand j’en ai parlé ce matin à Alexis le Rossignol, il a été choqué lui aussi. Il m’a dit « Quoi ? Mais enfin, c’est un scandale ! Pour les petites gens comme moi qui n’ont pas les moyens de pratiquer le yoga ou le pilate, l’onanisme est un espace de détente idéal. Moi, venir ici, ça me stresse. Je sens bien que Nagui est hostile à mon style vestimentaire, du coup, j’ai besoin d’un petit sas de décompression physique et la masturbation c’était parfait, pas cher, rapide, impeccable ! La sophrologie du pauvre ! »

J’ai du le rassurer, le pauvre Alexis, en lui disant « T’inquiète, c’est pas en France, c’est au Canada. La France est un pays de traditions, interdire la détente sur le lieu de travail, ce serait comme de remettre en cause les 35h ou les congés payés ! Y aurait une grève nationale et dissolution de l’Assemblée Nationale ! En même temps, je me demande s'il ne faudrait pas lui mettre un petit taquet à l’Assemblée Nationale. Sur une initiative du président de l’Assemblée, Richard Ferrand, les députés examinent depuis lundi, un projet de réforme des règles de travail et parmi les points qui vont être discutés, il y a la proposition de 7 députés du parti « Les Républicains » qui veulent que soit rajouté un article interdisant la consommation de chewing-gum pendant les séances que les députés machouilleurs soient même passibles de peine disciplinaire. Les gars sont hyper sérieux, ils veulent que cet article soit étudié, discuté et soumis au vote.

« Non mais les gars, je sais bien qu’en ce moment, c’est pas la super forme chez vous les Républicains, que depuis dimanche soir, vous avez compris que vous faites parti des espèces animales menacées de disparition. Mais est-ce une raison pour faire n’importe quoi ?! Cette chasse aux mangeurs de chewing-gum, est ce vraiment un dossier brulant qui doit mobiliser le temps de travail des élus de la république ? N’y a t il pas plus urgent ?

Quand j’en ai parlé ce matin à Alexis le Rossignol, il a été choqué lui aussi. Il m’a dit « Quoi ?! Mais enfin c’est un scandale ! Pour les petites gens comme moi, qui n’ont pas les moyens de vapoter ou de prendre de la coke, mâcher du chewing-gum, c’était un espace de détente idéal. Moi venir ici, ça me stresse, je sens bien que Nagui est hostile à mon déodorant. Du coup, j’ai besoin d’un petit sas de décompression physique et la machouille c’était parfait, pas cher, rapide, impeccable ! La thalasso du pauvre ! »

Au final, on perd un temps fou à décortiquer tous ces projets liberticides, surtout qu’en plus, à la fin, faut toujours prendre du temps pour rassurer Alexis !

A demain !