Daniel Morin a des pistes pour relancer la consommation, et il sait que son analyse est très attendue par la presse spécialisée...

Ça y est, les compétitions de foot européen sont terminées.

Les deux coupes ont leur vainqueur !

Villaréal pour l’Europa Ligue et Chelsea pour la ligue des champions !

Point commun entre les deux équipes ?

Elles sont dirigées par deux ex-entraîneurs du PSG…

Ouf, heureusement que le PSG les a virés à temps, sinon on aurait pu gagner une coupe, allez savoir !

Bon, passons à l’actualité politico-économique internationale. Mon analyse est très attendue par la presse spécialisée !

Ce matin encore, j’expliquais à Dominique Seu - le chroniqueur éco de la matinale - le principe de « l’offre et de la demande »…

Il a trouvé ça passionnant !

Bref, partons du coté des USA, et là on peut le dire : Joe a tout compris.

Joe Biden a compris comment relancer la consommation aux USA !

Sa méthode est simple : « pour que les gens consomment, il leur faut de l’argent et s’ils n’en n’ont pas, on va leur en donner ! »

Du coup, des millions d’américains vont recevoir un chèque de 1 400 dollars, l’équivalent de 1 200 euros pour s’acheter ce qu’ils veulent, pour consommer, quoi !

Mais c’est ça qu’il nous faut en France !

Un petit chèque de 1 200 euros de temps en temps pour relancer l’économie…

Et je trouve que Radio France, en tant que service public, devrait donner l’exemple…

En juin, juste avant les vacances, un petit chèque de 1 200 boules « hop là », histoire de relancer l’économie…

Et si la direction de France Inter veut relancer la consommation « encore plus fort » avec un chèque plus important, je me porte volontaire !

Ah ça, on peut compter sur moi !

Je veux bien en faire mon métier même : « relancer de la consommation » !

Je passerais mes journées à relancer… « Mais pourquoi tu dépenses autant Daniel ? » me demanderait sûrement un de mes collègues pingre !

- Je bosse mon pote, je bosse. Si tu crois que ça m’amuse d’acheter toute la journée des choses chères, de partir en week-end dans des établissements hors de prix, de manger des denrées issues de cocottes/casseroles étoilées, de conduire des véhicules Nagui-esques…

Non ça ne m’amuse pas mais j’ai la fibre citoyenne que veux tu… Je consomme !

Et gratos en plus, je ne suis pas payé pour faire ça… Et je le fais toute l’année, pas un jour de repos, c’est du 7/7 !

