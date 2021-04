Deux siècles plus tard, la question se pose : quelles empreintes a-t-il laissées dans nos vies ? Napoléon, où es-tu ?

Une série au rythme enlevé et à la narration populaire, émaillée d’interviews, de voix off, de lectures, d’extraits de films, de chansons et d’archives diverses et variées.

Les éléments biographiques, l’épopée napoléonienne et l’histoire de sa vie s’égrènent tout au long des neuf épisodes.

Nicolas Lormeau, de la Comédie française, incarne la figure de Napoléon au fil du récit.

Au programme

Les préfets, le baccalauréat, la Comédie française, la cour des comptes, la rue de Rivoli, le code civil, l’Arc de triomphe, la banque de France, la légion d’honneur, l’obélisque ou le conseil des prud’hommes, en quinze ans, Napoléon a sculpté la France contemporaine. Depuis deux siècles, les Français vivent dans les empreintes de l’empereur.

La mort de l’aigle, la naissance d’un mythe.

Le clan Bonaparte, une certaine idée de la famille.

La virilité à cheval, l’hommes puissant.

Au pied des pyramides, la genèse de l’égyptologie.

Le grand réformateur, l’invention de la France contemporaine.

Le Super flic, les prémisses de la police moderne.

L’esclavagiste, la mémoire coloniale.

Napoléon Superstar, une icône de la pop culture.

Qu’est-ce que le bonapartisme ?

L'équipe

Produit par Philippe Collin

Avec l'aide d'Estelle Gapp, chargée de programmes

Réalisé par Violaine Ballet

Mixé par Julien Michel

Illustrations musicales : Thierry Dupin et Romain Couturier

Illustrations de Julien Mougnon

