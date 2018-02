Cette semaine, on vous raconte comment une simple application de sport a exposé au monde entier l'emplacement probable de lieux d'entraînement militaires censés rester secrets. Et en bonus, l'interview de l'homme le plus indécis du monde.

La carte des courses de Strava a révélé ses petits secrets © Capture d'écran Strava

Des bases militaires exposées... par une appli de running

L'application Strava, qui compte 27 millions d'utilisateurs, est destinée à vous aider à faire du sport en suivant à la trace vos courses à pied. Seulement, le week-end dernier, un étudiant australien qui veut se spécialiser dans la sécurité internationale a révélé que les données de l'application dévoilaient le lieu plus ou moins précis de bases militaires américaines, russes et même françaises, notamment en Syrie et en Irak.

Mais le plus inquiétant, c'est que l'application n'a même pas été la cible d'un piratage : elle a mis ces données en ligne, accessibles à tous ! Entre 2015 et septembre 2017, l'application a recueilli les données de trois milliards de courses. Et en novembre dernier, elle a recensé toutes ces données sur une grande carte du monde, qui permet donc par exemple de voir dans quelles grandes villes on court le plus.

Le revers de la médaille, c'est qu'on peut aussi y voir les zones (presque) désertes dans lesquelles personne ne court... au milieu du désert syrien par exemple. Certains itinéraires ressortent assez nettement pour qu'on comprenne que des gens y courent régulièrement. On retrouve donc des tracés autour de bases bien connues. Mais aussi, et c'est plus problématique, sur des routes apparemment situées au milieu de nulle part... qui pourraient donc être repérées comme des lieux d'entraînement

L'armée française a mis en garde ses militaires contre "les dangers en matière de sécurité liés à cette application". Quand les militaires arrivent sur les lieux d'opération ils sont invités à faire attention à la géolocalisation de leur téléphone ou à ce qu'ils postent sur Facebook. Et désormais cela concernera aussi les applications pour le sport.

La vidéo de la semaine : Greg Romano est l'homme le plus indécis du monde

Sur sa chaîne YouTube, le comédien Greg Romano incarne les invités d'un talk-show fictif, "Entre vous... émoi". Chaque épisode est consacré à l'interview d'une personnalité extrême... après l'homme le plus relou du monde, le plus irrascible ou le plus voleur, la dernière vidéo s'attaque à l'homme le plus indécis, aussi insupportable que drôle, et surtout très bien interprété par Greg Romano avec la complicité de Grégory Vacher.