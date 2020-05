Cette semaine dans Net Plus Ultra, on revient sur une très, très vieille fonction de Twitter, qui existait depuis son lancement en 2006 et jusqu'à 2020 : les fonctionnalités liées au réseau social par SMS. Et en podcast de la semaine, deux initiatives d'étudiants en journalisme en plein confinement.

Twitter proposait des fonctions d'envoi et de réception de tweets par SMS © AFP / Jaap Arriens / NurPhoto

Je vous parle d'un temps que ceux qui tweetent à plus de 140 caractères ne peuvent pas connaître : Twitter en ce temps-là accrochait ses hashtags jusque dans vos SMS... Depuis son lancement en 2006 et jusqu'à maintenant donc Twitter proposait à ses membres un service de messages reçus et envoyés par SMS : depuis cette semaine c'est fini… Twitter a coupé toutes ses fonctions liées aux textos, sauf dans certains pays où elles sont encore très utilisées…

Mais à quoi ça servait d'envoyer et de recevoir des SMS de Twitter ? Souvenez-vous : en 2006 on n'avait pas encore Internet sur son portable… c'était même avant la sortie du premier iPhone et l'apparition d'Android. Et pourtant Twitter, avec ses messages courts, était taillé sur mesure pour le mobile : on pouvait donc envoyer ses tweets par SMS depuis son portable - d'ailleurs c'est de là que vient la limitation initiale de 140 caractères - puisque les SMS étaient eux limités à 160 caractères ; il suffisait ainsi d'envoyer son message, son nom d'utilisateur, et la chose était faite.

Et à l'inverse on pouvait aussi recevoir des tweets par SMS en créant des alertes, pas pour l'ensemble des tweets auxquels vous êtes abonnés, mais vous pouviez sélectionner des comptes, de sorte que dès qu'un nouveau tweet était posté vous pouviez le recevoir sous la forme d'un simple texto. Tout cela, c'est donc terminé.

Mais pourquoi Twitter met fin à cette fonction ? Eh bien pour des raisons de sécurité : l'envoi de tweets par SMS permettait plus facilement de pirater un compte, et celui qui en a fait les frais c'est le patron de Twitter lui-même : le compte de Jack Dorsey avait émis des dizaines de tweets insultants fin août dernier. Quelques semaines plus tard Twitter avait annoncé la fin de l'envoi par SMS…

Pour la réception, la question est légèrement différente : selon le média américain spécialisé The Verge ce pourrait être parce que les utilisateurs qui recevaient des Tweets par SMS ne pouvaient pas voir les publications sponsorisées… ce qui représente donc un manque à gagner pour l'entreprise qui préfère que les utilisateurs aillent sur l'appli Twitter.

Les podcasts de la semaine : "Le Pangolin vous répond" et "Cinq sens"

Oui et un clin d'œil aux étudiants en école de journalisme - qui sont peut-être vos futures voix de radio - et qui faute de pouvoir aller en cours ont lancé des podcasts. Le premier est réalisé par les étudiants de l'Institut pratique de journalisme, qui ont créé leur média confiné, "Le Pangolin" : cette émission s'appelle "Le Pangolin Vous répond" et c'est une boîte vocale qui répond à vos questions pratiques sur ce qui change en ce moment. Les aides pour les étudiants, les conseils pratiques pour un déménagement… tout ça c'est dans "Le Pangolin vous répond".

L'autre podcast à écouter est réalisé par les étudiants de l'école de journalisme de Bordeaux (l'IJBA) : il prend le parti de vous déconfiner en faisant appel à vos sens… Dans "Cinq sens", on parle aussi bien cuisine pour vos papilles que musique pour vos oreilles… et ainsi de suite.