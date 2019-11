Cette semaine dans Net Plus Ultra, on s'intéresse à l'offre de séries originales Apple TV+ lancée ce vendredi, qui espère faire de l'ombre à Netflix mais dont les premiers extraits ont été rudement accueillis par la presse américaine. Et en vidéo de la semaine, un drôle de concert de Jean Jacques Goldman... en Lego.

Jennifer Aniston et Resse Witherspoon, les deux vedettes de "The Morning Show" sur le tapis rouge avec Tim Cool, patron d'Apple © AFP / Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ce vendredi, un nouveau concurrent de Netflix débarque. Son nom : Apple TV+. Un service conçu par la célèbre marque à la pomme, qui présente pas mal de différences avec la concurrence, à commencer par son prix : 5 euros par mois contre minimum 8 pour Netflix. Mais, autre différence, pour ce prix-là on a accès pour l'instant à 9 séries inédites... et c’est tout. Pas de catalogue démesuré, que des créations originales, c’est le concept de ce nouveau service, appelé à s'enrichir chaque mois.

En début de semaine, des premiers extaits ont été projetés à la presse américaine avec notamment l’une des têtes de gondole de cette offre, la série “Morning Show” avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carrell.

Et les premières critiques ne sont pas dityrambiques... le Hollywood Reporter qualifie le début de la série de "terne" et "sinueux" ; pour le magazine Variety, c’est une énorme "opportunité manquée" de faire un portrait acerbe des matinales télé. Et sur l’autre série phare qui s’appelle "See"... deux qualificatifs du Hollywood Reporter : “non-sens scénaristique” et “performances ridicules”.

Est-ce que ça signifie qu’on se dirige vers un fiasco ? Ce n’est même pas sûr : Apple dispose d’un atout de taille par rapport à la concurrence : l’intégration de ses services à tous ses appareils. Autrement dit, si vous avez un iPhone ou un iPad , pas besoin de télécharger une application, tout est déjà dans votre appareil. Sans réellement vous prévenir, l'application TV déjà présente sur vos téléphones a été remaniée pour inclure ces nouveaux programmes lors de la dernière mise à jour de votre téléphone. Et en plus, pour ceux qui achètent un appareil actuellement, Apple offre un an d’abonnement gratuit... histoire de faire peut être un peu grossir son nombre d’abonnés.

La vidéo de la semaine : Envole-Moâ par Maxime Marion

Ce court-métrage d'animation réalisé entièrement en Lego et a pour personnage principal un certain... Jean-Jacques Goldman. Le film reprend une image culte des concerts de Goldman, quand la scène montait à la verticale pendant la chanson "Envole-moi"... sauf que dans cette version tout ne se passe pas comme prévu. C’est plutôt amusant, et surtout c’est prodigieusement bien réalisé par le vidéaste Maxime Marion, on croirait voir une superproduction digne de "La grande aventure Lego".