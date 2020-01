Cette semaine dans Net Plus Ultra, on s'essaie au périlleux exercice de la prospective sur les tendances du web et des nouvelles technologies... pour les dix prochaines années. Et en vidéo de la semaine, on découvre les imitations du youtubeur Superflame.

La réalité augmentée, technologie du futur ? © Getty

L'exercice de la prospective pour la décennie 2020 est périlleux : pour rappel, en 2010, on écoutait la musique sur des iPod, les quelques chanceux qui avaient Internet sur leur portable utilisaient BlackBerry Messenger et on louait encore des DVD dans des vidéoclubs. Alors bien malin celui ou celle qui saura deviner à quoi ressemblera le web en 2030, mais on peut déjà deviner que la décennie 2020 sera celle où nos appareils seront toujours plus rapides, plus légers, plus invisibles.

La 5G devrait arriver en France dès cette année, avec des débits dix fois plus rapides que ceux de la 4G actuellement. Mais comme pour la 3G et la 4G précédemment il faudra des années pour que tout le réseau ET tous les téléphones soient adaptés. Du côté des appareils, la décennie pourrait être celle où les écrans vont être de plus en plus concurrencés : les assistants vocaux qui ne se commandent qu'à la voix comme leur nom l'indique sont déjà là et ne demandent qu'à se développer ; ils serviront peut-être bientôt à piloter une voiture autonome... autre développement attendu pour les prochaines années.

Même chose pour la réalité virtuelle : la décennie 2010 a été celle des expérimentations, avec en tête de liste les lunettes Google Glass, qui ont fasciné tout le monde avant de faire un flop... les années 2020 seront peut-être celles de la mise en application... il y a quelques mois Samsung a breveté un modèle de lentille de contact connectée capable d'afficher des informations presque directement dans l’œil de l'utilisateur. On n'est plus très loin de l'anticipation de la série Black Mirror.

L'autre grande question sera celle de la place des réseaux sociaux, toujours plus puissants : les années 2010 ont été celles de la déferlante de données personnelles absorbées, revendues, piratées. On ne peut que souhaiter que Facebook tienne sa promesse formulée il y a quelques mois de se recentrer sur les échanges privés, et d'assurer une meilleure protection des données. Mais là encore difficile de prévoir ce que représentera ce réseau social en 2030 : souvenez-vous, il y a dix ans, une petite appli nommée Instagram émergeait tout juste. C'est devenu depuis un phénomène, ce qui n'est pas sans rappeler l'essor de l'application TikTok, venue de Chine, qui s'envole petit à petit.

La vidéo de la semaine : les imitations de Superflame

Superflame - Geoffrey de son vrai prénom - a une spécialité : enchaîner les imitations à toute vitesse. Dans sa dernière compilation, vue plus d'un million et demi de fois, il reproduit 65 bruits ou voix en huit minutes...