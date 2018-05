Le géant d'Internet a longtemps négligé ce format, pourtant très prisé chez le concurrent Apple. Mais c'est en train de changer, et Google espère doubler le nombre d'amateurs de podcasts dans les années à venir. Et si la radio était un format d'avenir ?

Le podcast devient plus facile d'accès, y compris sur les téléphones Android © Radio France / Valeria Emanuele

Google, nouvel accro aux podcasts ?

Vous ne le saviez peut-être pas, mais les utilisateurs de téléphones Apple écoutent dix fois plus de podcasts que ceux qui ont des appareils Android... Alors même que ces derniers sont beaucoup plus nombreux, notamment parce qu'un téléphone Apple peut aussi coûter dix fois plus cher qu'un de ses concurrents.

C'est lié à deux raisons : d'abord le fait que les iPhone ou les iPad sont directement équipés d'une application de podcasts, logique puisque le format lui-même est un héritage de l'iPod. Mais aussi le fait que Google, créateur du système Android, a longtemps négligé les chroniques ou les émissions sonores. D'ailleurs il suffit d'aller sur Google pour voir le problème : quand on fait une recherche, il y a une section "Vidéos", une section "Images", une section "Actualités" (donc "Texte"), mais aucune section "Son", "Radio" ou "Audio".

Google n'aime (pour l'instant) pas trop écouter la radio

Mais ça pourrait bien changer dans les semaines qui viennent... Google travaille sur une nouvelle stratégie très ambitieuse sur les podcasts, et c'est sans doute une très bonne nouvelle pour les gens qui produisent des podcasts (dont nous, bien sûr, mais aussi tous les producteurs de contenus indépendants), tout comme pour ceux qui en écoutent déjà (comme vous le faites peut-être avec Net Plus Ultra, et on vous en remercie), et ceux qui n'en écoutent pas encore, pour toutes sortes de raisons.

Dans une interview au site Pacific Content, un responsable de Google détaille tout ce que le groupe compte faire pour doubler le nombre d'auditeurs de podcasts dans le monde dans les prochaines années. La mesure la plus parlante, et qui commence déjà à fonctionner, c'est l'accès direct à des podcasts depuis Google. Si vous cherchez "Par Jupiter podcast" par exemple, vous pourrez écouter directement le dernier épisode de l'émission, mais aussi les anciens, et vous y abonner en un clic. Plus besoin d'avoir une application spécifique.

Ecouter des podcasts directement avec Google, c'est déjà possible © Radio France / Olivier Bénis

Pourquoi ce changement d'attitude chez Google ? L'une des explications les plus probables, ce sont les assistants vocaux. Car à la base, ce sont des enceintes connectées, idéales pour écouter de la musique (ce qui est déjà possible) ou des podcasts (ce qui va l'être de plus en plus). En faisant venir de nouveaux auditeurs, Google espère sans doute créer des habitudes d'écoute, pour lesquelles son assistant sera l'outil idéal. Bref, un coup en deux bandes (FM ou non)...

La vidéo de la semaine : une websérie minimaliste et intrigante

