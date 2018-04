Cette semaine, laissez-moi vous conter l'histoire incroyable de Jeff Goldblum, comédien américain de 65 ans devenu en quelques années l'objet d'une véritable fascination parodique sur Internet. Quant à notre vidéo de la semaine, elle se demande à quel moment la chanson française est partie en quenouille.

Jeff Goldblum lors de l'avant-première de "L'île aux chiens" à New York en mars 2018 © AFP / Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jeff Goldblum n'est pas seulement un comédien américain né en 1952, et que vous avez certainement découvert dans "Jurassic Park" ou dans "La Mouche" (selon votre âge). Ce que vous ignorez peut-être, c'est que, même s'il est assez rare au cinéma, fait l'objet d'un véritable culte sur Internet. Sa carrière est à l'origine d'innombrables mèmes, ces petites détournements sarcastiques repris à l'infini sur le web.

Il faut dire que l'acteur lui-même est un personnage, sympathique, sarcastique, totalement immunisé contre le sens du ridicule, et qui juge avec bienveillance tous ces détournements. Bref, un bon client, quelqu'un que l'on a d'autant plus de plaisir à moquer qu'on sait qu'il ne le prendra pas mal, voire qu'il trouvera lui-même que c'est très drôle.

Une figure d'Hollywood devenue une référence d'Internet, ça n'arrive pas tous les jours alors autant utiliser ce talent au maximum... Car en plus d'être un excellent acteur, Jeff Goldblum est aujourd'hui une usine à phénomènes viraux. Au-delà des interviews promo classiques (qu'il dynamite souvent allègrement), on lui fait donc faire un peu tout et n'importe quoi, surtout ces dernières semaines...

Refaire le doublage d'un épisode des Simpsons, vendre une figurine rigolote tirée d'une scène de Jurassic Park où il pose torse nu, ou même faire de l'ASMR, ces vidéos relaxantes avec des sons apaisants...

La boucle est bouclée. Le cinéma a permis à Jeff Goldblum d'être célèbre, les internautes ont détourné son image pour lui faire prendre une nouvelle dimension, et désormais les studios exploitent à leur tour le personnage qu'il est devenu sur Internet : un film où il joue un rôle, comme "Thor Ragnarök", "L'Île aux Chiens" ou la future suite de "Jurassic World", est assuré de faire parler de lui par sa simple présence.

Jeff Goldblum superstar grâce au web, c'était pourtant inattendu... Tout récemment, l'acteur a révélé que son rôle culte dans Jurassic Park avait failli, à l'époque, être supprimé du scénario. Heureusement, "la vie trouve toujours un chemin".

La vidéo de la semaine : Voyage voyage, à travers le pire chanson française

Depuis 2011, le youtubeur LinksTheSun publie une série de vidéos intitulée "Non mais t'as vu ce que t'écoutes", où il décrypte les paroles des chansons les plus écoutées du Top 50, de Maître Gims aux Enfoirés en passant par Jul ou Stromae. Dans sa dernière vidéo, il s'attaque à un gros morceau : trouver (je cite) "le moment où ça a merdé", celui où l'on est "passé d'Alain Souchon à René la Taupe". Et comme on dit quand on veut faire du clic : la réponse va vous surprendre.