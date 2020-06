Cette semaine dans Net Plus Ultra, on se penche sur l'actualité de deux opérateurs du podcast, Majelan, qui abandonne une grande partie de ses activités, et Apple, qui, à l'inverse, prépare de nouvelles offres. Et en vidéo de la semaine, une chaîne consacrée aux coulisses de la pub et du marketing.

Un studio de podcasts (illustration) © Getty / Mixetto

Cette semaine, dans le monde du podcast, on prépare à la fois un départ et une arrivée. Le départ - ou plutôt la métamorphose - c’est celle de Majelan. Cette appli, lancée notamment par l’ancien président de Radio France, Mathieu Gallet, vous permettait à la fois d’écouter une bonne partie des podcasts disponibles partout ailleurs - ce qui avait fait grincer pas mal de dents - et de découvrir des contenus payants, exclusifs, dans plusieurs genres (fiction, entretiens, etc.).

Tout cela, c’est bientôt fini : Majelan n’ambitionne plus de devenir, comme ses créateurs l’avaient martelé, le Netflix du podcast. Le 7 juillet, l’application ne proposera plus que du contenu audio payant dédié au développement personnel. Pour expliquer leur choix, les créateurs de l’appli ont fait, ironie du sort... un podcast.

Dans le petit microcosme du podcast, la nouvelle a été accueillie avec une pointe d’amertume, parce qu’en misant tout sur le très juteux concept de podcasts originaux, Majelan a levé 10 millions d’euros au total. Aujourd’hui, le terme de podcast ne figure quasiment plus dans ce nouveau projet.

Un acteur se retire, un autre affûte ses armes. Et pas n’importe lequel : Apple. Le fabricant de l’iPhone est aussi celui de l’appli de podcasts la plus utilisée au monde. Mais jusqu’à présent, l’entreprise ne propose pas ses propres contenus audio.

Cela devrait changer, au moins dans les pays anglophone, puisque l’application d’actualités d’Apple, News, va bientôt se trouver enrichie d’une offre de contenus audio : les abonnés de l’offre payante incluant plusieurs titres de presse écrite comme le New Yorker ou Time Magazine auront le choix entre les lire ou... les écouter ! Des articles audio qui pour l’heure sont en simple test, mais qui devraient être élargis à tous les utilisateurs d’ici quelques semaines - en revanche, ce sera toujours en anglais pour l’instant.

La vidéo de la semaine : Fils de Pub

Cette chaîne YouTube décrypte de façon simple et très ludique les mécanismes de la pub, de la com’ et du marketing. Elles vous explique pourquoi telle ou telle chanson publicitaire vous reste dans la tête, ou par exemple comment Netflix a développé des dizaines de partenariats avec des marques. En pause depuis quelques années, la chaîne est de retour depuis quelques mois.