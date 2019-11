Cette semaine on se penche sur ce que disent les changements de logos de deux piliers du web, Facebook (l'entreprise, pas le réseau social) et Microsoft Edge, le successeur d'Internet Explorer, qui arborait le même logo depuis plus de 20 ans. Et en podcast de la semaine, "Et toi ?", qui revisite le micro-trottoir.

Le nouveau logo de Facebook se décline en trois couleurs © AFP / FACEBOOK/HANDOUT

En début de semaine, deux piliers du web ont annoncé un changement de leur logo. Le premier d'entre eux, c'est celui du navigateur web Microsoft Edge - le navigateur par défaut de toutes les machines qui fonctionnent avec le système d'exploitation Windows. Il arborera désormais une jolie vague circulaire qui va du bleu au vert. Ce nouveau logo tranche avec le célèbre "e" bleu qui servait d'emblème au navigateur web de Microsoft depuis pas moins de 22 ans.

Ce changement permet à l'entreprise de marquer enfin la rupture avec Internet Explorer, le navigateur historique de tous les PC qui a été remplacé par Edge depuis 2015 mais qui reste encore installé sur plein de machines. Or Edge arborait quasiment le même logo que son prédécesseur, ce "e" bleu traversé par une sorte de comète. L'an prochain, Microsoft doit lancer une nouvelle version de son navigateur réécrite de A à Z : ce changement de logo permet donc de tirer un trait et d'entrer dans une nouvelle ère.

L'autre changement de logo de la semaine, c'est celui de Facebook : mais attention, pas Facebook le réseau social, Facebook l'entreprise ! Le petit "f" bleu ne change pas sur le site et l'appli... en revanche sa maison-mère présente désormais un logo qui mentionne tout simplement Facebook en toutes lettres capitales, déclinables en plusieurs couleurs.

Pourquoi cette distinction ? Car Facebook (l’entreprise) possède Facebook (le réseau social) mais aussi Instagram et WhatsApp, et ces deux autres applications porteront désormais leur emblème habituel mais aussi ce nouveau Facebook, adapté aux couleurs de l’application... une façon pour le géant américain de montrer un peu plus son assise sur ses filiales, avant la fusion programmée de toutes ces messageries instantanées qui sera lancée l’année prochaine.

Le podcast de la semaine "Et toi ?"

Cette pastille sonore, née en 2017 mais dont une nouvelle série d'épisodes vient d'être publiée, est une série de micro-trottoirs pas comme les autres : au lieu de vous demander votre avis sur telle ou telle actu, "Et Toi ?" va dans la rue à la rencontre d'anonymes pour vous demander à quoi vous résistez, quelle est votre cicatrice ou ce que vous faites en cachette... Et c'est parce que vous vous reconnaîtrez peut-être dans tel ou tel profil que l'écoute de ces petites pastilles est un petit régal.