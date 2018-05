Annoncé en 2007 et toujours pas sorti depuis, le troisième épisode de la série Half-Life n'arrivera sans doute jamais... Mais des fans continuent à vouloir connaître la fin des aventures de Gordon Freeman. Quitte à la fabriquer eux-mêmes, à partir de tous les éléments connus jusqu'ici sur son scénario.

Depuis 2007, la série de jeux Half-Life est "dans le coma", malgré l'annonce de sa conclusion © Valve Corporation

Les fans de Half-Life en ont marre d'attendre

En 1998, Half-Life avait révolutionné le jeu de tir en y intégrant de vrais éléments de scénario et de mise en scène. Une sombre histoire d'invasion extraterrestre et de sombre complot pour la domination de la Terre, poursuivie dans Half-Life 2, sorti en 2004, puis dans deux compléments, Half-Life 2 Episode 1 et Half-Life 2 Episode 2 (oui, ça fait beaucoup trop de chiffres). Tous faisaient progresser l'histoire et devaient annoncer un troisième et dernier épisode, le fameux Half-Life 3 attendu comme la conclusion de la saga.

Sauf que le jeu n'est jamais arrivé. Pire : depuis 2007, plus personne n'a de nouvelles de la série. Ce qui a donné lieu à toutes sortes de fantasmes, de quêtes désespérées de toute preuve deson existence dans les autres jeux de l'éditeur, et de blagues (sur les réseaux sociaux, il est de bon ton de lancer "Half-Life 3 confirmé" au moindre indice tiré par les cheveux que l'on pense voir passer). Dernier rebondissement en date : en août dernier, un ancien scénariste de l'entreprise a publié, sur Internet, une histoire dont les protagonistes et le scénario ressemblent étrangement à ceux de Half-Life. Trop pour que ce soit une simple coïncidence.

Tout le monde est persuadé depuis qu'il s'agit bien de l'histoire du troisième épisode. Y compris une équipe de 70 développeurs, qui se sont dit que puisque Half-Life 3 n'arrivera sans doute jamais, il fallait le créer de leurs propres mains. Ils ont donc commencé à fabriquer un jeu vidéo, nommé Projet Borealis, en se basant sur ce scénario non-officiel. Pour l'instant, on en est aux balbutiements, mais contrairement à Half-Life 3, cela a le mérite d'exister.

Difficile de savoir si le projet finira par aboutir... Tout dépendra notamment de l'attitude de l'éditeur de la série. Mais a priori, Valve est plutôt bienveillant envers ce genre de projets : en 2015, un remake non-officiel du premier épisode (intitulé "Black Mesa") était devenu un jeu à part entière, avec la bénédiction des propriétaires.

