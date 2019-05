Cette semaine dans Net Plus Ultra, on revient sur le tollé suscité par la bande-annonce du film "Sonic le Hérisson" qui sortira l'année prochaine, au point que les équipes du film vont devoir revoir leur copie. Et en vidéo de la semaine, une analyse intéressante du genre de la comédie française.

La nouvelle allure de Sonic n'a pas plu aux internautes sur les réseaux sociaux © Capture d'écran YouTube

La semaine dernière, les studios Paramount ont mis en ligne une bande-annonce qui, pourtant, avait un fort potentiel auprès des internautes : celle de la nouvelle adaptation au cinéma des aventures de Sonic le Hérisson, un film qui surfe sur la tendance du moment consistant à réaliser des films tirés de dessins animés ou de jeux vidéo mais en prises de vues réelles. Sa sortie est prévue en France le 5 février 2020.

La bande-annonce a été vue près de 30 millions de fois en une semaine... mais elle a aussi fait hurler une partie des internautes. Ce qui a déplu, c'est l'allure du fameux hérisson bleu : Sonic tel que nous le connaissons, c'est cet animal pas très grand avec des pieds surdimensionnés.

Dans ce film, Sonic est devenu une sorte de bestiole humanoïde : longues jambes élancées, silhouette filiforme, petits yeux fonds et surtout des dents humaines. Chacun y va de son commentaire incendiaire.

Beaucoup d'internautes ont partagé des images corrigées du personnage tel qu'il devrait, selon eux, apparaître dans le film. Images relayées par Yuji Naka, l'un des concepteurs des tout premiers jeux Sonic.

Résultat : ce tollé a fait prendre une décision assez inhabituelle aux équipes du film. Le réalisateur Jeff Fowler l'a annoncé sur Twitter : "Le message est clair et net… Vous n’êtes pas satisfaits du design et vous désirez des changements. Et c’est ce qui va se produire. Tout le monde chez les studios Paramount et Sega sont totalement dédiés au but de montrer ce personnage le mieux possible".

Ce qui lui a valu un petit mot d'encouragement teinté de sarcasme de la part du réalisateur de l'autre film du même genre, Détective Pikachu, sorti mercredi... "Je ne voudrais pas être à leur place, ils sont dans une situation difficile", a-t-il déclaré. Quant à Yuji Naka, il a remercié les fans pour leur engagement.

La vidéo de la semaine : "Rigolo", sur la chaîne Calmos

"Rigolo", c'est une émission de la chaîne YouTube spécialisée dans le cinéma Calmos qui analyse les comédies françaises. Les films cultes, les acteurs légendaires comme Depardieu, ou les grandes tendance (la figure patriarcale de droite incarnée par De Funès ou Christian Clavier), y sont abordés, sous un angle analytique aussi riche qu'intéressant. Et c'est aussi l'occasion de revoir des extraits de films qu'on adore.