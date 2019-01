Cette semaine, on découvre quelle offre promotionnelle au Japon, tweeté par un homme d'affaires milliardaire, a suscité un nouveau record du monde de partage de tweets. Et la sélection vidéo de la semaine, c'est la chaîne Kronomuzik qui explore les petits secrets de la musique.

L'homme d'affaires Yukazu Maezawa est l'auteur de ce tweet © AFP / DAVID MCNEW

Posté samedi dernier, le tweet le plus partagé de l'histoire a cumulé, en moins d'une semaine, plus de 5,3 millions de retweets. Et il ne propose ni de soutenir une grande cause, ni de rigoler un grand coup, mais, très directement, de... gagner de l'argent. Dans ce message tout en japonais, son auteur, Yusaku Maezawa, annonce : "Les ventes de début d'année de Zozotwon sont les meilleurs jamais observées : 10 milliards de yens ont déjà été dépensés. Comme remerciement, j'offre 100 millions de yens (100 millions pour 100 personnes) en espèces. Je contacterai directement les gens par message privé !"

Voilà qui mérite une petite explication de texte : Yukasu Maezawa est le patron d'un site de vente en ligne de vêtements, Zozotown, leader du genre au Japon. Ce qui fait que l'homme d'affaires est aujourd'hui milliardaire, et pour fêter le bon démarrage d'année de son site, il a annoncé qu'il allait offrir cent fois un million de yens, soit à peu près 8000 euros, à des gens tirés au sort parmi ceux qui retweetent son message. C'est donc le tweet le plus retweeté mais aussi le plus cher de l'histoire.

Un beau coup de com' pour cet homme d'affaires qui n'en est pas à son coup d'essai, car en septembre dernier il avait annoncé avoir acheté pour lui seul toutes les places du premier vol public de la fusée SpaceX en 2023... il sera donc le premier touriste lunaire d'ici quelques années.

Quant au tweet qui a été détrôné à ce record, il remonte à mai 2017, quand un Américain avait demandé à une chaîne de restaurants de combien de retweets il aurait besoin pour gagner un an de nuggets gratuits... et le compte officiel du restaurant avait répondu : 16 millions. Malheureusement - et heureusement pour le cholestérol du client - il n'en avait obtenu "que" 3 millions et demi...

La vidéo de la semaine : Kronomuzik

Cette chaîne YouTube propose des chroniques musicales en moins de cinq minutes : sur un rythme effréné, on y explore tout un tas de thématiques, des sélections musicales, des explications techniques, des éditos. Nos préférées, ce sont les vidéos à vignettes rouges qui expliquent comment transformer totalement le style d'une chanson en changeant son arrangement. Exemple où Hakuna Matata, la chanson du Roi Lion, devient une pièce pour big band.