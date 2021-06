Apple Music a lancé mardi son offre de musique en qualité améliorée, avec un son "Dolby Atmos" proposant une écoute spatialisée. Petit à petit, la plupart des acteurs de la musique en ligne se lancent dans ces offres, en essayant d'aligner leurs tarifs sur leurs offres actuelles.

Les nouveautés d'Apple Music ne coûtent pas plus cher, elles sont intégrées aux offres actuelles © Getty / SOPA Images / Contributeur

Depuis mardi, Apple propose aux abonnés de son service Apple Music deux nouvelles configurations : d'une part, une diffusion de musique en très haute qualité dans un format appelé Lossless – ce qui signifie sans perte de qualité – l'idée étant donc de reproduire le son tel qu'il est enregistré en studio. Et d'autre part une innovation plus étonnante encore, de l'audio spatial : le Dolby Atmos, qui propose une répartition du son plus riche qu'en stéréo.

Quelques dizaines d'albums sont d'ores et déjà disponibles dans ce format, comme le culte "Abbey Road" des Beatles. En utilisant la configuration dédiée pour recevoir les chansons dans ce format, vous aurez l'impression que les musiciens sont tout autour de vous.

Et cela, Apple n'est pas le seul à s'y mettre : il y a quelques semaines, juste avant Apple, Amazon a annoncé que son service de streaming Amazon Music Unlimited se mettait aussi au son haute définition et à ce qu'eux appellent le son 3D, peu ou prou la même chose que le son spatial... Deezer a lancé une offre HD il y a quelques mois et on attend désormais l'équivalent chez le leader du marché, Spotify.

Le son haute qualité a longtemps été réservé à des services qui en faisaient leur spécialité comme Qobuz ou Tidal... désormais tout le monde s'y met, d'abord parce que la guerre de celui qui a le plus gros catalogue a fait à peu près match nul donc il faut trouver de nouveaux arguments de vente. Ensuite parce que désormais les connexions 4G et 5G ne freinent plus le téléchargement de titres en très haute qualité.

Est-ce que tout le monde peut y accéder alors ? Oui et non : le son spatialisé est assez facile d'accès, à condition d'avoir un assez bon équipement audio : chez Apple par exemple c'est configuré pour fonctionner avec les écouteurs AirPods ou les casques Beats, mais il reste possible de l'activer si vous avez un autre type de casque. En revanche pour le son HD il être branché avec un câble... donc même avec la meilleure enceinte Bluetooth du monde ça ne fonctionnera pas... et même en branchement filaire il faut avoir un équipement très haut de gamme capable de faire la différence entre un bon son et un excellent. Le son sans perte de qualité est donc encore réservé à quelques happy few.