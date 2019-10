Cette semaine dans Net Plus Ultra, on découvre la "Nintendo Playstation", prototype jamais abouti mais dont le seul exemplaire connu au monde va être vendu aux enchères - pour un prix encore inconnu. Et en podcast de la semaine, on entre dans l'univers de l'habillage télé avec "Lenodal le podcast"

La Nintendo Playstation a été vue dans plusieurs conventions de fans, avant sa mise en vente prochaine © Capture d'écran YouTube

La console mythique qui va être vendue aux enchères dans les prochaines semaines est un prototype à peine jouable. Mais sa particularité, c'est son nom : Nintendo Playstation. Vous avez bien lu : ces deux marques concurrentes réunies sur un même modèle. Cette console vient d’un temps que les moins de 30 ans (minimum) ne peuvent pas connaître, où la Super Nintendo cartonnait et fonctionnait avec des cartouches. Le fabricant lorgnait sur un nouveau format, le CD-ROM, moins cher et plus performant, créé par un certain Sony. Les deux marques, pas encore concurrentes, se sont donc associées pour concevoir une Super Nintendo capable de lire les CD-ROM... nom de code : Playstation.

Seulement, cette console n'a jamais vu le jour : Nintendo, qui avait peur pour ses royalties et ne voulait pas lâcher la main sur ses supports de jeu, a fini par trahir Sony. Le jour où la console devait être dévoilée, tout le monde découvre que Nintendo a finalement conclu un partenariat avec Philips. Tout le monde... y compris Sony : la firme japonaise se sent flouée... et lance dans la foulée le développement de sa propre console, qui sort en 1994 et connaît un succès fulgurant, en ayant gardé le nom du prototype : Playstation. Autrement dit, si cette console avait existé, le monde du jeu vidéo aurait été radicalement différent aujourd’hui !

Pour l'heure, on ne sait ni quand ni où la vente aura lieu, et surtout on ne connaît pas le prix de départ : comme il s’agit d’un modèle totalement unique, aucun expert n’a réussi à l’estimer ! Pour l’instant il y a juste une adresse mail ouverte où chacun peut faire son offre, mais ce qui est sûr c’est que l’enchère va être prisée : c’est le seul exemplaire connu au monde. Il y a quelques années, c'était encore une légende urbaine, jusqu'à ce que son propriétaire l'achète à un ancien cadre de Nintendo pour une bouchée de pain. Pour certains, c’est dans un musée qu’est la place de cette console mythique.

Le podcast de la semaine : Lenodal le podcast

Cette émission est entièrement consacrée à l'habillage télé, tout ce à quoi vous ne faites pas attention lorsque vous regardez le poste. Animé par une bande de passionnés, il va au bout de l'analyse et est très intéressant à écouter.