Depuis le début de la semaine, des milliers d'utilisateurs et d'utilisatrices voient leur compte Twitch menacé de bannissement, pour avoir utilisé de la musique sans respect du droit d'auteur, ce qui fait souffler un vent de panique sur la plateforme. En podcast de la semaine, on parle films d'animation.

L'application Twitch est l'une des plus populaires au monde, avec 3,5 millions de nouveaux streamers depuis début 2020 © Getty / SOPA Images / Contributeur

Petit rappel pour commencer : Twitch est une plateforme de vidéo en ligne qui permet de diffuser en direct, très populaire notamment pour le visionnage de parties de jeu vidéo, mais pas seulement : on y trouve aussi des émissions de débat ou de la musique, entre autres. Et le succès de la plateforme détenue par Amazon ne se dément pas : depuis le début de l’année elle compte 3 millions et demi de streamers - c’est à dire de diffuseurs - en plus.

Seulement voilà : ces derniers jours de nombreux utilisateurs et utilisatrices ont vu arriver sur leur compte des avertissements d’infractions au droit d’auteur, concernant des vidéos dans lesquelles ils avaient utilisé de la musique qui ne leur appartient pas. Des vidéos ont donc vu leur bande son désactivée, d’autres ont été supprimées.

Twitch a-t-il changé ses conditions d'utilisation sans prévenir ses utilisateurs ? Pas du tout : du côté de Twitch rien n’a changé, il a toujours été interdit d’utiliser de la musique dont on n’a pas les droits - comme sur toutes les grandes plateformes d’ailleurs. Sauf que les équipes de Twitch expliqué que le site avait reçu d’un seul coup de très nombreuses réclamations des ayants-droit, ce qui les a poussé à agir.

Résultat c’est la panique sur Twitch, car selon les règles de la plateforme c’est un peu comme à l’école : au bout de trois avertissements, on est exclu.

Le plus simple alors, pour les créateurs et les créatrices, n'est-il pas de supprimer les vidéos potentiellement concernées ? Le problème c’est que les réclamations sont faites sur ce qu’on appelle des clips, c’est-à-dire de courts extraits vidéo tirés des diffusions en direct. Or certains gros streameurs en ont plus de 100 000 sur leur compte et il est impossible d’en supprimer plusieurs à la fois !

L’autre problème c’est que les musiques concernées par les réclamations sont parfois les bandes originales des jeux vidéos... pour une plateforme dont l’ADN est justement de diffuser en direct des gens qui jouent, ça risque de poser problème. Twitch a affirmé qu’elle allait se pencher sur les solutions à trouver.

Le podcast de la semaine : FLAN, Faut l'Animer

Ce podcast passe en revue toutes les deux semaines un film d’animation. Les animateurs parlent des grands classiques mais aussi de perles comme le très sous-côté Kuzco de Disney, ou Foodfight qui est le pire film d’animation de l’histoire. Pour en savoir plus sur ce (très) mauvais film, et sur d'autres, ce podcast est un moyen agréable d'apprendre en s'amusant.

POUR ÉCOUTER L'ÉMISSION, CLIQUEZ ICI