Cette semaine dans Net Plus Ultra, on redécouvre une chaussure connectée éditée en 1986 et qui s'apprête à ressortir en édition ultra limitée. Et on découvre le premier titre de "l'Internet Orchestra" fondé par PV Nova.

En 1986, la Puma RS-Computer était présentée comme révolutionnaire © Capture d'écran

La première chaussure connectée a plus de 30 ans et fait son come-back

La marque Puma a annoncé cette semaine la réédition de son modèle RS-Computer. Une chaussure qui a la particularité d'être la première basket connectée de l'histoire. Et tenez-vous bien, elle date de 1986, quand le public découvrait Tom Cruise, quand Daniel Auteuil cartonnait dans Jean de Florette et que sur les radios on entendait Daniel Balavoine.

Cette année-là, la marque allemande dévoile une paire de chaussures de sport capable d'enregistrer plusieurs données sur votre activité. Dans les reportages d'époque ces baskets sont présentées comme révolutionnaires : "A l’arrière de la chaussure il y a un petit microprocesseur qui enregistre vos pas et dispose d’un petit chronomètre. Quand vous avez fini de courir, branchez votre chaussure sur un PC muni d’un logiciel spécial et découvrez votre progression".

Mais l'ennui, c'est que cette chaussure n'était ni très élégante ni très pratique : la miniaturisation n'étant pas aussi aboutie qu'aujourd'hui, les capteurs étaient stockés dans un boîtier rectangulaire à l'arrière de la chaussure, qui lui donne un air pas très gracieux. En plus de cela, il fallait brancher sa chaussure avec un câble à son ordinateur pour récupérer ses données.

Puma réédite donc cette drôle de chaussure avec son appendice connecté... enrichi d'une connexion Bluetooth. Si vous en rêviez pour Noël, c'est raté : ni la date ni le prix de cette réédition ne sont connus. Mais on sait d'ores et déjà que ce sera une série ultra limitée... il n'y aura que 86 exemplaires de cette nouvelle version, clin d’œil à son année de naissance.

La vidéo de la semaine : "YOLO", de PV Nova et l'Internet Orchestra

On vous a déjà parlé dans Net Plus Ultra de PV Nova, ce YouTubeur qui a commencé par donner des leçons de musique avant de se lancer dans des projets fous d'enregistrement d'album avec plein de contraintes. Pour son nouveau projet, il a recruté des musiciens via un casting en ligne pour monter un vrai groupe : le Internet Orchestra. Leur première chanson, YOLO, est en ligne depuis mercredi, et c'est très prometteur.

PV Nova et le Internet Orchestra seront en concert à Paris, au Trianon, le 3 avril 2019.